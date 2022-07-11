Часов Яр: под завалами нашли тела 31 погибшего в результате ракетного удара РФ 11 июля, 18:26 Работы на месте удара России по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области, 11 июля 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

Количество погибших в результате российского удара по Часовому Яру Донецкой области увеличилось до 31 человека.

Об этом сообщила спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире Суспільного.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что спасатели достали из-под завалов девять раненых и 30 погибших. По его информации, спасатели разобрали 65% завалов и убрали 170 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются.

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Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

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