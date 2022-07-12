В Часовом Яру под завалами нашли тело ребенка, количество погибших увеличилось до 33 12 июля, 00:15 Последствия ракетного удара России по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области, 10 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Под завалами жилого дома в Часовом Яру Донецкой области после российского ракетного удара обнаружили тело ребенка.

Как сообщает МВД в Telegram в понедельник, 11 июля, с начала работ на месте удара РФ нашли тела 33 погибших, среди них один ребенок ориентировочно 2013 года рождения. Из-под завалов спасли девять человек, работы продолжаются.

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Ранее советник главы ОП Сергей Лещенко написал в Telegram, что российские оккупанты разрушили авиаударом жилой дом и общежитие в Часовом Яру.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

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