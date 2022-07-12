В Часовом Яру под завалами нашли тело ребенка, количество погибших увеличилось до 33

12 июля, 00:15
Последствия ракетного удара России по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области, 10 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ракетного удара России по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области, 10 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Под завалами жилого дома в Часовом Яру Донецкой области после российского ракетного удара обнаружили тело ребенка.

Как сообщает МВД в Telegram в понедельник, 11 июля, с начала работ на месте удара РФ нашли тела 33 погибших, среди них один ребенок ориентировочно 2013 года рождения. Из-под завалов спасли девять человек, работы продолжаются.

Видео дня

ВНИМАНИЕ! ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ!

Ранее советник главы ОП Сергей Лещенко написал в Telegram, что российские оккупанты разрушили авиаударом жилой дом и общежитие в Часовом Яру.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

https://www.youtube.com/embed/ovZgnPOl6oY
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область МВД Украины Ракетные удары Военные преступления РФ Война России против Украины Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
11 июля, 22:45
Страны
Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ)
Путин и его воры /
Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает
11 июля, 16:18
События
Дебора Револтела
Главный экономист и директор экономического департамента ЕИБ
Экономический шок от войны в Украине

Сбои в торговле и инфляция в Украине оказывают давление на компании и домохозяйства, угрожая сорвать восстановление Европы и погрузить многих людей в бедность.

11 июля, 12:20
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X