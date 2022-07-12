Ракетный удар по Часовому Яру. Число жертв выросло до 43 человек — ГСЧС
Из-под завалов были спасены девять человек (Фото:ДСНС України/Facebook)
Количество жертв ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр Донецкой области выросло до 43 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
«По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в городе Часов Яр тела 43 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет)», — говорится в сообщении ведомства.
В ГСЧС напомнили, что из-под завалов были спасены девять человек.
«Проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются», — добавили в пресс-службе.
Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр.
Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.
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