Ракетный удар по Часовому Яру. Число жертв выросло до 43 человек — ГСЧС 12 июля, 19:35 Из-под завалов были спасены девять человек (Фото:ДСНС України/Facebook)

Количество жертв ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр Донецкой области выросло до 43 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

«По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в городе Часов Яр тела 43 погибших, из них один ребенок (мальчик около 9 лет)», — говорится в сообщении ведомства.

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В ГСЧС напомнили, что из-под завалов были спасены девять человек.

«Проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются», — добавили в пресс-службе.

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Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр.

Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

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