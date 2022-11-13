Россияне могли начать отводить военную технику из Чаплынки еще в конце октября — спутниковые снимки 13 ноября, 08:55 Спутниковый снимок Чаплынки за 27 октября, где видно, что россияне частично вывели свою технику (Фото:Tatarigami_UA/Twitter)

Оккупанты РФ начали отводить свою технику с военной базы возле Чаплынки Херсонской области еще в конце октября. Такое предположение сделал руководитель Bellingcat Христо Грозев.

Он опубликовал соответствующие спутниковые снимки. На них видно, что с 11 по 27 октября на двух основных площадках военной базы количество техники значительно уменьшилось.

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Это означает, что оккупанты начали ее эвакуацию задолго до публичного заявления об отступлении с правого берега Днепра. В частности, там размещались ударные вертолеты КА-52.



Фото: Tatarigami_UA/Twitter

Фото: Tatarigami_UA/Twitter

«Это важно, поскольку показывает отступление далеко за Днепр, что сделает тактическую поддержку любых атак Херсона почти невозможной (и аналогично помешает на Запорожском направлении)», — пояснил Грозев.

Он отметил, что Чаплынка находится в 80 км к востоку от Херсона — и теперь она в пределах досягаемости HIMARS.



Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал Радио НВ, что если удастся парализовать работу Чаплынского аэродрома, то ближайший аэродром для российских оккупантов — это Джанкой на территории АР Крым, что означает дополнительные проблемы для них.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.



Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают город. По его словам, Херсон еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны говорят, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области. Более 60 населенных пунктов региона находятся под контролем ВСУ.

