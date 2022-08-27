Атака на гражданский объект. Удар РФ по станции Чаплино имеет все признаки военного преступления — AP 27 августа, 15:13 По последним данным, в результате ракетного удара по Чаплино погибли 25 человек (Фото:Днепр оперативный)

Обстрел Россией железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате которого погибли более 20 человек, имеет все признаки военного преступления, пишет Associated Press.



Страна-агрессор заявила, что обстреляла пассажирский поезд, потому что он якобы перевозил украинских военных и технику. Журналист AP, посетивший место атаки, не увидел подтверждений для этих заявлений. Он убедился в том, что среди погибших были дети.

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«Железнодорожная станция обычно является гражданским объектом и не должна быть объектом для удара», — заявила агентству профессор Центра по международным отношениям Нью-Йоркского университета Дженнифер Трахан.

Даже если среди погибших было несколько военнослужащих, такое нападение все равно нарушает законы войны, поскольку наносит непропорционально большой ущерб гражданскому населению, пишет AP.

«Убить большое количество гражданских ради того, чтобы убить небольшое количество военных — это военное преступление», — подчеркнул Майкл Ньютон, американский профессор из Университета Вандербильта.

По словам бывшего офицера британской военной разведки Фрэнка Левиджа, удар по Чаплино был целенаправлен, а его вероятная цель — попытка нарушить железнодорожное сообщение.

В День Независимости, 24 августа, оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Чаплино.

Ракеты попали по частному дому и объектам железнодорожной инфраструктуры, в частности, по станции, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 — получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, шестилетний ребенок — во время пожара в машине возле станции.

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки РФ полностью разрушены два частных дома, еще около 30 повреждены. Также повреждены 35 хозяйственных построек, уничтожена машина, еще три повреждены. Повреждение получило и здание Укрпочты.



Опубліковано відео з наслідками російського удару по потягу в Чаплино https://www.youtube.com/watch?v=aeBagFHkoRM

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