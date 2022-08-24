Ракетные удары России по Чаплино: загорелись пять пассажирских вагонов, число жертв возросло 24 августа, 23:37 Последствия ракетного удара по станции Чаплино (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

В результате ракетных ударов России по поселку Чаплино Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 22 человека, еще 22 — ранены.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

Он рассказал, что днем российские оккупанты уничтожили частный дом, под завалами оказались женщина и двое детей. Местные жители спасли женщину и 13-летнего мальчика, 11-летний ребенок погиб, его тело достали спасатели.

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Позже Россия снова нанесла удар по поселку сначала одной, а потом еще тремя ракетами.

«Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, следующие — попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены — 22», — написал Тимошенко.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что на станции продолжаются поисковые работы, известно о 22 погибших, из которых пять сгорели в машине.

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