Ракетные удары России по Днепропетровской области: координатор ООН призвала «все стороны» не нарушать международное право 25 августа, 20:58 Последствия ракетных ударов России по поселку Чаплино в Днепропетровской области, 25 августа 2022 года (Фото:скриншот видео / СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ / Telegram)

Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун, комментируя ракетные удары России по Чаплиному Днепропетровской области, призвала «все стороны» соблюдать международное право.

Как сообщается на сайте ООН, Браун заявила, что «чрезвычайно шокирована» ударами, в результате которых погибли и были ранены мирные жители, среди которых дети.



«Эти шесть месяцев российского вторжения жители Украины все еще видят, как гибнут, получают ранения и психологические травмы их родные, как семьи разъединяются, а дома, школы и больницы подвергаются обстрелам. Во время войны гражданские люди и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Все стороны без исключения должны добросовестно придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы гражданские жители были защищены», — сказано в заявлении.

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Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чаплино 24 августа, в 31-ю годовщину Независимости Украины.

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — при пожаре в машине возле станции.

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