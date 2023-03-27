«Произведение боевого искусства». Резников показал первые танки Challenger в Украине — фото 27 марта, 20:12 Парк бронетехники защитников Украины пополнился танками Challenger (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников в понедельник, 27 марта, показал пополнение «армированного кулака» защитников Украины.

Он опубликовал в Facebook фото британского танка Challenger, боевой бронированной машины Stryker и бронеавтомобиля Cougar‘ от США, а также немецкой БМП Marder.



«Сегодня для меня было честью вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом „Майком“ Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger’ов от Британии, Stryker’ов & Cougar’ов от США и Marder’ов от Германии», — написал министр.

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Он отметил, что год назад никто не мог представить такую мощную поддержку партнеров Украины, но за это время «Украина изменила мир».

«Да, пройден большой путь. И многое еще впереди. Все наши города будут освобождены и мы выйдем на международно признанные границы 1991 года. А эта новая техника составит хорошую компанию своим собратьям на поле боя. Вскоре ее преимущества благодаря нашим военным ощутят на себе российские оккупанты. Всегда первые!» — подчеркнул Резников.

Министр также поделился впечатлениями от управления танком Challenger и заявил, что «даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье».

«Наш „военный зоопарк“ расширяется. А к „боевым кошечкам“ присоединился „слон“. Именно так прозвали Challenger наши десантники», — добавил он.

Ранее 27 марта журнал Der Spiegel сообщил, что в Украину прибыло около 40 БМП Marder и 18 танков Leopard 2.