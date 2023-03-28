Challenger 2 плюс обедненный уран. Специалист — об эффективности британских танков и снарядов к ним, которые прибывают в Украину 28 марта, 18:27 Бронебойные снаряды с сердцевиной из обедненного урана будут использоваться в танках Challenger 2, которые уже официально прибыли в Украину (Фото:MOD Ukraine)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о характеристиках снарядов с обедненным ураном к танкам Challenger 2, которые получает украинская армия

27 марта министр обороны Алексей Резников официально подтвердил, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину, отметив, что скоро эти машины приступят к своим боевым задачам.

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А неделю до этого замминистра обороны Великобритании Анабель Голди сообщила, что вместе с основными боевыми танками Лондон передаст Киеву еще и снаряды с сердцевиной из обедненного урана.

О том, что это за оружие, в чем его уникальность и какие аналоги есть у армии агрессора, NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.