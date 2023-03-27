В Минобороны Британии опубликовали документальный фильм, как украинские военные осваивали танки Challenger 2 27 марта, 15:58 Украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 в Британии (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/YouTube)

Украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и уже вернулись домой. Британское Минобороны опубликовало документальный фильм о том, как ВСУ осваивали западную технику.

В описании к видео говорится, что обучение длилось несколько недель включало обучение командования вождению и совместной работе экипажа танка Challenger 2. Также украинские военные учились эффективно выявлять и поражать вражеские цели.

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Отмечается также, что в фильме «показан беспрецедентный закулисный взгляд на процесс обучения»,

На видео зафиксировано, как инструкторы проводят обучение как в условиях открытой местности, так и в лесополосе. Украинские бойцы также использовали симуляторы, чтобы учиться управлять танками.

Подполковник Джон Стоун, который курировал учебную миссию, сказал в фильме, что для команды Центра боевого маневрирования было большой честью провести эту подготовку.

«Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности и не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в предстоящих сражениях при защите своей родины», — прокомментировал он результаты обучения.

Украинский командир танка, показанный в фильме, сказал: «Я сражаюсь за свою семью, за свое будущее и за будущее моей страны. И сейчас, когда Россия оккупировала часть нашей страны, мы будет бороться».

Он также поделился, что танк Challenger 2 как бриллиант.

«Я думаю, что это лучший танк в мире», — добавил военный.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

Позже стало известно, что Лондон передаст Украине 14 танков Challenger 2.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев получит вдвое больше танков Challenger 2 чем Лондон обещал сначала.

Инфографика: NV

26 марта в британском Минобороны заявили, что украинские военные завершили обучение и уже вернулись домой. В скором времени за ними отправятся и танки.





