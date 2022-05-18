«Сбежал в Закарпатскую область». Заместителя гендиректора ЧАЭС подозревают в дезертирстве — ГБР

18 мая, 16:11
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Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель гендиректора Чернобыльской АЭС подозревается в дезертирстве (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и мог помогать российским оккупантам.

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Как сообщает Госбюро расследований, подозреваемого задержали в марте 2022 года. По данным правоохранителей, он в условиях военного положения покинул место службы и скрывался в Закарпатской области. Мужчину отправили под стражу.

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«Военнослужащий скрылся со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. В ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным россии в захвате ЧАЭС в конце февраля», — сказано в сообщении.

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В административных помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого прошли обыски. Следователи допросили свидетелей и планируют провести судебную психологическую экспертизу и допрос работников ЧАЭС. После этого будет решаться вопрос о том, получит ли заместитель гендиректора станции подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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27 апреля президент Владимир Зеленский наградил сотрудников ЧАЭС, которые поддерживали работу станции, пока она была захвачена российскими оккупантами.

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После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Что осталось на ЧАЭС после оккупантов – Валерий Сейда, директор ЧАЭС

https://www.youtube.com/embed/pIlroe-F-AU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Уголовное дело Государственная измена Дезертирство ЧАЭС Подозрение Чернобыльская АЭС Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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