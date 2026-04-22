Россия намеренно запускала свои беспилотники и ракеты по траектории полета вблизи украинских атомных объектов, в частности Чернобыльской АЭС , создавая таким образом риск серьезной аварии.

Об этом написало Reuters в среду, 22 апреля, со ссылкой на слова генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Издание отметило, что генпрокурор «описал ранее неизвестную военную деятельность России вблизи украинских ядерных объектов» накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Реклама

По информации Руслана Кравченко, с момента полномасштабного российского вторжения и Чернобыльская АЭС, и двухреакторная Хмельницкая АЭС на западе Украины находятся на траектории полета российских гиперзвуковых ракет Кинжал.

Тридцать пять Кинжалов было обнаружено на разных расстояниях в пределах 20 км от Чернобыльского объекта и Хмельницкой АЭС, отметил Кравченко. И подчеркнул, что 18 из этих ракет пролетели в пределах около 20 км от обоих объектов во время одного полета.

«Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора», — сказал Кравченко.

Reuters отметило, что министерство обороны РФ на запрос издания о комментарии не ответило.

Также Руслан Кравченко сообщил, что с июля 2024 года радары обнаруживали по меньшей мере 92 российских беспилотника, которые пролетали в радиусе пяти километров от радиационной защиты Чернобыльской АЭС. Но фактическое количество, по его словам, наверняка было гораздо больше.

«Преднамеренные полеты [дронов] с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются как минимум крайне безответственными и свидетельствуют о полном игнорировании… безопасности гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе», — подытожил Кравченко.

Ночью 14 февраля 2025 года российский беспилотник с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Там начался пожар.

В марте 2026 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС будет стоить 500 млн евро.