Повреждения не критичны: директор ЧАЭС прокомментировал сообщения о состоянии защитной арки после российской атаки

Директор ЧАЭС заявил, что непосредственной опасности на станции сейчас нет (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Генеральный директор ГСП ЧАЭС Сергей Тараканов заявил, что поврежденный в результате попадания российского дрона саркофаг не потерял своих защитных функций.

Заявление Тараканова было обнародовано на Facebook во вторник, 14 апреля.

Директор ЧАЭС отметил, что по состоянию на сегодняшний день локализующее сооружение объекта «Укрытие» выполняет свои функции в соответствии с технологическим регламентом комплекса НБК — ОУ (Новый безопасный конфайнмент — Объект «Укрытие»).

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По информации Тараканова, в результате попадания российского дрона 14 февраля 2025 года арка Нового безопасного конфайнмента (НБК) потеряла свойства полной герметизации своего внутреннего объема, однако защитная оболочка продолжает частично выполнять ключевую роль — экологическую изоляцию разрушенного энергоблока от окружающей среды.

Сейчас ведутся работы по восстановлению герметичности этого объекта, выхода радиоактивных веществ за пределы НБК, который превышал бы установленные соответствующими нормами и эксплуатационной документацией, не зафиксировано, отметил Сергей Тараканов.

Он также акцентировал, что повреждений несущих конструкций локализующего сооружения объекта «Укрытие» в результате попадания ударного дрона и дальнейшего тушения пожара не зафиксировано.

При условии штатной работы всех систем, а также при отсутствии внешнего воздействия (физических повреждений в результате боевых действий или природных катаклизмов) риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы НБК на сегодняшний день оцениваются как минимальные, подытожил директор ЧАЭС.

Ранее представители Greenpeace Украина сообщали, что без срочного ремонта НБК риск обвала саркофага существенно возрастает, а ремонтные работы «почти невозможно выполнять в условиях войны».

Ночью 14 февраля 2025 года российский беспилотник с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Там начался пожар.

В марте 2026 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС будет стоить 500 млн евро.