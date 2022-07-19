Ядерный терроризм. СБУ рассказала, что делали российские оккупанты на ЧАЭС

19 июля, 16:19
Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Служба безопасности Украины собрала доказательства того, что российские оккупанты во время временного захвата Чернобыльской АЭС с 24 февраля до 31 марта совершили акт ядерного терроризма.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 19 июля, хотя реакторы на ЧАЭС не работают, там расположены три хранилища отработанного ядерного топлива и площадки с радиоактивными отходами. Российские войска, которые превратили станцию в свою временную военную базу, грубо нарушили Женевскую конвенцию, запрещающую атаковать ядерные объекты в условиях вооруженные конфликты.

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В СБУ рассказали, что россияне, которые зашли на территорию ЧАЭС 24 февраля, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, нарушили все нормы ядерной безопасности:

  • повредили помещения, заминировали территорию и вызвали пожары, чем запустили неконтролируемые процессы;
  • сделали невозможным регулярные внешний мониторинг радиации и поставку запчастей, топлива и расходных материалов;
  • удерживали персонал станции в стрессовых условиях, что увеличивало риски профессиональных ошибок.

Спецслужба также получила документальные подтверждения других незаконных действий оккупантов на территории ЧАЭС, среди которых:

  • во время захвата станции на территории зоны отчуждения находилось много тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 российских военных;
  • оккупанты оборудовали пять огневых точек на территории хранилища, где проходят работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239;
  • на территории зоны отчуждения обнаружили более 100 российских минирований и три подрыва;
  • из-за действий россиян 9 марта предприятие почти полностью обесточили, отключилась система охлаждения отработанного ядерного топлива;
  • по данным система NASA и Европейского космического агентства, в результате боевых действий и умышленных поджогов на территории зоны отчуждения пожары распространились на площадь почти 14 тыс. гектаров, а пожарные не могли приступить к их тушению;
  • оккупанты разграбили автопарк специализированной техники и топлива, чем поставили под угрозу пожарную и радиационную безопасность, разграбили и фактически уничтожили уникальную лабораторию Экоцентр, на оборудование которой Еврокомиссия выделила 6 млн евро. Также россияне украли 21 источник ионизирующего излучения активностью почти 7 млн Бк. По данным СБУ, это может сделать опасной для пребывания людей участок площадью почти 2 тыс. кв. м;
  • оккупанты вели земляные работы на территории Рыжего леса с радиоактивными отходами.
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«Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высокой вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров», — заявили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что уже сообщили о подозрении российскому генерал-майору Олегу Якушеву, который отдал приказ штурмовать ЧАЭС. Также сообщение о подозрении получил полковник Андрей Фроленков, который руководил действиями россиян во время нападения на ЧАЭС.

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После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

По данным НАЭК Энергоатом, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Также Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщил, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Что осталось на ЧАЭС после оккупантов – Валерий Сейда, директор ЧАЭС

https://www.youtube.com/embed/pIlroe-F-AU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ЧАЭС Агрессия РФ Агрессия Москвы Чернобыльская АЭС Зона отчуждения Война России против Украины

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