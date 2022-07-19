37 лет назад, 26 апреля 1986 года, на территории Украины произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества — авария на Чернобыльской АЭС. В начале 2022 года Россия использовала территорию Чернобыльской зоны отчуждения и самой ЧАЭС в попытке быстро перебросить свои войска в Украину для штурма Киева.



NV напоминает главные факты о катастрофе на ЧАЭС, а также о том, какую роль сыграла станция через более чем три десятилетия в российских планах захвата Киева.

ЧАЭС в год полномасштабного вторжения России

Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою

Чернобыльская атомная электростанция окончательно перестала генерировать энергию более двух десятилетий назад: в 2000 году остановил работу ее последний энергоблок №3. Впрочем, окончательный вывод ЧАЭС из эксплуатации должен продолжаться как минимум до 2065 года (включая консервацию, а затем и демонтаж реакторных установок). Именно поэтому на станции до сих пор работает и заботится о ее безопасности немалое количество персонала, которые 24 февраля 2022 года оказались в заложниках российской армии.



Россияне захватили ЧАЭС в первые же сутки полномасштабного вторжения. Пересекая границу с Беларусью, этим путем на Киев двигались наиболее боеспособные и модернизированные части армии РФ. Группировке с тактическим знаком V отводилась решающая роль в захвате Киева: эти оккупационные войска должны были наступать на столицу Украины вдоль правого берега Днепра, захватить Чернобыльскую АЭС, а затем продвинуться южнее и перерезать Житомирскую трассу (автодорога международного значения М06 Киев — Чоп) и выйти к Фастову. Одновременно Россия надеялась быстро захватить и взять под контроль другие работающие АЭС Украины, в частности Запорожскую и Южноукраинскую.

ЧАЭС / Фото: НВ / Александр Медведев





Более трех недель оккупанты не позволяли провести ротацию персонала на ЧАЭС, который должен меняться ежесуточно. Только 20 марта со станции впервые удалось вывезти 64 человека: сменный персонал ЧАЭС, служащих Нацгвардии Украины (восемь женщин и одного онкобольного), одну работницу ГСЧС, а также четырех «сталкеров». На замену им отправили 46 добровольцев из числа работников станции. Однако еще до этого, 14 марта, персонал ЧАЭС перестал проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования — из-за физической и психологической усталости и непрерывной работы в течение почти трех недель.



Работник ЧАЭС Юрий Добрицкий в разговоре с NV впоследствии объяснял, что на станции могло быть в десятки больше людей, если бы оккупанты начали вторжение днем, а не ночью. «Очень повезло, что это была ночная смена, ночью здесь персонала минимум — около 56 человек, не считая военных, которые охраняют станцию. Если бы это произошло днем — можете себе представить, это две электрички по 12 вагонов, в каждом по 100 посадочных мест — все эти люди были бы здесь».



За время оккупации ЧАЭС из-за преступной блокады и действий россиян на станции случилось немало ситуаций, которые критически угрожали ее безопасности:

• на объекте Укрытие

• в МАГАТЭ сообщали о

• на некоторое время

• почти сразу после вторжения оккупационных войск в зону отчуждения там повысился уровень радиационного загрязнения, поскольку

• оккупанты И хотя план оккупантов в основном провалился, с самого начала вторжения и до 31 марта 2022 года войска РФ удерживали ЧАЭС, сделав здесь одну из своих баз на севере Украины. «Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было около 50 единиц техники, и около тысячи солдат охраняли внутри Чернобыльскую АЭС», — рассказывал впоследствии Евгений Крамаренко, глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Кроме того, по его словам, захватчики устроили комендатуру в городе Чернобыль, где находилось до 500 военных.Более трех недель оккупанты не позволяли провести ротацию персонала на ЧАЭС, который должен меняться ежесуточно. Только 20 марта со станции впервые удалось вывезти 64 человека: сменный персонал ЧАЭС, служащих Нацгвардии Украины (восемь женщин и одного онкобольного), одну работницу ГСЧС, а также четырех «сталкеров». На замену им отправили 46 добровольцев из числа работников станции. Однако еще до этого, 14 марта, персонал ЧАЭС перестал проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования — из-за физической и психологической усталости и непрерывной работы в течение почти трех недель.Работник ЧАЭС Юрий Добрицкий в разговоре с NV впоследствии объяснял, что на станции могло быть в десятки больше людей, если бы оккупанты начали вторжение днем, а не ночью. «Очень повезло, что это была ночная смена, ночью здесь персонала минимум — около 56 человек, не считая военных, которые охраняют станцию. Если бы это произошло днем — можете себе представить, это две электрички по 12 вагонов, в каждом по 100 посадочных мест — все эти люди были бы здесь».на объекте Укрытие вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха,в МАГАТЭ сообщали о потере связи с системами контроля на ЧАЭС на некоторое время ЧАЭС была полностью обесточена , что создавало угрозу выброса радиоактивных веществ из хранилища ядерных отходов,почти сразу после вторжения оккупационных войск в зону отчуждения там повысился уровень радиационного загрязнения, поскольку их техника подняла радиоактивную пыль оккупанты транспортировали и хранили значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от ЧАЭС

Месяц, как ушли варвары. Как возвращается к нормальной работе и обороне Чернобыльская АЭС — репортаж НВ Свято гарбуза Читать статью

В последний день пришли к начальнику смены станции. Положили ему такую бумагу: мол, мы держали под охраной вашу ЧАЭС, вы претензий к нам не имеете и мы вам ее сдаем обратно. Начальник смены говорит: "Я не буду это подписывать". Тогда, говорят, если не будете подписывать, вместе с военными повезем вас в автозаках в плен. Начальник смены подписал, после этого они закрыли его в помещении и пошли ломать-трощить все кабинеты, пошел этот дерибан мародерский. Компьютеры, кофеварки, кофемолки, электрочайники — все. Ломали мебель, стулья, столы крушили. Компьютер раскурочили, винчестер забрали, а все остальное — просто сбрасывали на пол, ломали, били. Зачем это было? Ганна Маляр,

заступниця міністра оборони

О кражах оккупантов рассказал NV и заместитель начальника 11-го спасательного отряда ГСЧС по имени Сергей: «Они несколько раз заходили на территорию [пожарной] части, делали осмотры на предмет наличия у нас оружия. Кое-что украли у ребят: мобильные телефоны, ноутбук, некоторое имущество подразделения, два беспилотника».

Десять важных фактов о Чернобыльской катастрофе и ее последствиях

Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

1

Первая серьезная авария на ЧАЭС произошла еще в 1982 году

Фахівці Держбуду УРСР показують делегації англійських будівельників територію техногенної катастрофи. Вдалині — забудова Петропавлівської вулиці. З колекції Д. Малакова / Фото: Надано Оленою Насировою

Хотя небольшие аварии и несчастные случаи случались в течение практически всего периода строительства ЧАЭС, первая серьезная локальная авария на атомной электростанции произошла в 1982 году — за четыре года до Чернобыльской катастрофы. 14 сентября 1982-го в результате аварии на первом энергоблоке ЧАЭС радиоактивное топливо выпало в графитовую кладку.

докладе глава КГБ УССР Степан Муха писал:

14 сентября в необслуживаемых помещениях газового контура и дренажных систем произошло повышение уровня гамма-излучений до 1000 микрорентгенов в секунду, что превысило допустимый предел в 100 раз. Кроме того, в результате выброса радиоактивного пара через вентиляционную трубу во время дождя произошло локальное радиационное загрязнение территории на площадке радиусом около 250 метров. Ганна Маляр,

заступниця міністра оборони

Загрязненные участки промыли водой, засыпали грунтом и листьями, после чего, согласно утверждению Мухи, радиационный фон снизился до нормы. «УКГБ осуществляются меры по недопущению распространения панических, провокационных слухов и других негативных проявлений в связи с этим событием. КГБ СССР уведомлен», — говорилось в сообщении советской спецслужбы.

2

Катастрофа на ЧАЭС спровоцировала в 400 раз более мощный выброс радиоактивных веществ, чем бомбардировка Хиросимы





Причиной аварии на ЧАЭС стал плохо спланированный эксперимент и проектные несовершенства станции. 25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС должны были экспериментально остановить четвертый энергоблок, чтобы изучить возможности использования инерции турбогенератора станции в случае потери электропитания. Несмотря на то, что технические обстоятельства не соответствовали плану испытания, его не отменили. Эксперимент, который начали около 01:23 ночи 26 апреля, превратился в трагедию: в результате двух тепловых взрывов, 4-й реактор был полностью разрушен. Это был самый «молодой» и самый современный реактор ЧАЭС: его запустили только в 1984 году. Взрыв четвертого энергоблока ЧАЭС — крупнейшая техногенная авария в истории человечества. Это одна из всего двух ядерных аварий, которые получили максимальную седьмую степень тяжести по Международной шкале ядерных событий (второй является катастрофа на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году , которую вызвали землетрясение и цунами).Причиной аварии на ЧАЭС стал плохо спланированный эксперимент и проектные несовершенства станции. 25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС должны были экспериментально остановить четвертый энергоблок, чтобы изучить возможности использования инерции турбогенератора станции в случае потери электропитания. Несмотря на то, что технические обстоятельства не соответствовали плану испытания, его не отменили. Эксперимент, который начали около 01:23 ночи 26 апреля, превратился в трагедию: в результате двух тепловых взрывов, 4-й реактор был полностью разрушен. Это был самый «молодой» и самый современный реактор ЧАЭС: его запустили только в 1984 году.

Снимок 4-го энергоблока ЧАЭС после катастрофы, сделанный с вертолета / Фото: USFCRFC / IAEA Imagebank via Flickr





Полностью дезактивировать Чернобыльскую зону после катастрофы 1986 года По некоторым подсчетам , вследствие катастрофы в атмосферу попало в 400 раз больше радиоактивных веществ, чем после взрыва атомной бомбы Малыш в японском городе Хиросима. А по сравнению с катастрофой на АЭС Фукусима в 2011 году, после трагедии в Чернобыле в воздух было выброшено в 10 раз больше радиоактивных частиц: 5,300 петабеккерелей против 520 петабеккерелей (беккерель — единица измерения активности радиоактивного источника). Если брать за основу другую единицу измерения радиоактивности, радиационные последствия аварии на ЧАЭС можно оценить между 50 и 200 миллионами кюри.Полностью дезактивировать Чернобыльскую зону после катастрофы 1986 года невозможно : среди выбросов, вызванных аварией, есть элемент плутоний-239, период полураспада которого составляет 24 110 лет. Кроме этого, продукт полураспада плутония — америций-241 — сам проходит период полураспада в течение 432 лет.

Знак о радиационном загрязнении на ЧАЭС / Фото: USFCRFC / IAEA Imagebank via Flickr

3

СССР признал катастрофу только 28 апреля, а первой на Западе о ней узнала Швеция





После этого работники Форсмарка провели детальный анализ и выяснили, что ветер принес опасные частицы из СССР. Работники шведской атомной электростанции Форсмарк первыми в мире, кроме советских функционеров, узнали о трагедии в Чернобыле. Эта АЭС расположена от ЧАЭС на расстоянии примерно в 1100 километров. Утром 28 апреля, через два дня после взрыва на ЧАЭС, на станции Форсмарк прозвучали сирены : приборы обнаружения радиации зафиксировали в воздухе радиоактивные частицы, однако сначала шведы не понимали, что было их источником.После этого работники Форсмарка провели детальный анализ и выяснили, что ветер принес опасные частицы из СССР.

Вот что рассказал Клас-Йоран Рунермарк, который в те годы работал диспетчером на шведской АЭС

Благодаря раннему обнаружению мы смогли проинформировать шведские власти, которые позже сообщили миру о радиоактивном выбросе, произошедшем после катастрофы в Советском Союзе. Ганна Маляр,

заступниця міністра оборони

Власти СССР известили жителей Союза о катастрофе только вечером 28 апреля — вероятно, об этом пытались бы промолчать дольше, если бы не шведы. Да и понять масштаб катастрофы из официального сообщения было невозможно. «На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия», — такое объявление услышали телезрители главной в СССР программы новостей Время в 21:00 28 апреля.

Резервист дезактивирует автомобиль возле Чернобыля / Фото: USFCRFC / IAEA Imagebank via Flickr





О шведских журналистках, которые пытались узнать правду о катастрофе, также рассказывала известная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. «Мне позвонила моя подруга, журналистка из Швеции, и рассказала об аварии. Я же, как нормальный советский человек того времени, сказала: "Ну, может быть... Наши радиостанции молчат — думаю, вы преувеличиваете". Потом, не раз встречаясь с ней, мы вспоминали, как медленно мы, и я в частности, освобождались из-под "наркоза" идеи, веры в коммунизм», — вспоминала она в интервью Между тем шведские журналисты, работавшие в Киеве, одними из первых после трагедии пытались получить информацию о взрыве, однако им помешали сотрудники КГБ. «В г. Киеве находятся 16 ино[странных] корреспондентов. Предотвращены попытки корреспондентов из Англии, Франции и Швеции собрать тенденциозную информацию на железнодорожном вокзале г. Киева», — говорится в документах советских спецслужб.О шведских журналистках, которые пытались узнать правду о катастрофе, также рассказывала известная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. «Мне позвонила моя подруга, журналистка из Швеции, и рассказала об аварии. Я же, как нормальный советский человек того времени, сказала: "Ну, может быть... Наши радиостанции молчат — думаю, вы преувеличиваете". Потом, не раз встречаясь с ней, мы вспоминали, как медленно мы, и я в частности, освобождались из-под "наркоза" идеи, веры в коммунизм», — вспоминала она в интервью Радио NV

4

Советская власть прямым указом засекретила сведения, раскрывающие истинные причины аварии

Так выглядел ЧАЭС зимой 1986 года / Фото: USFCRFC / IAEA Imagebank via Flickr





Первым же пунктом было предписано засекретить «сведения, раскрывающие истинные причины аварии на блоке № 4 ЧАЭС».



В соответствии с этим документом, от граждан скрыли::

• сводные сведения о радиационной обстановке, в частности в Зоне отчуждения (тогда называлась 30-километровой зоной);

• полные сведения о характере разрушений и объемах повреждений оборудования и систем энергоблока АЭС;

• сведения о смеси, выброшенной во время аварии;

• информацию о масштабах ликвидации последствий аварии;

• сведения о новых эффективных средствах и методах дезактивации;

• данные о заболеваемости людей лучевой болезнью;

• сведения о радиоактивном загрязнении природных сред, пищевых продуктов и кормов;

• информацию о массовых отравлениях и эпидемических заболеваниях, связанных с катастрофой и т.д.



Радиационный фон по состоянию на 9–10 мая в Киеве



В то же время киевские врачи по приказу Министерства здравоохранения УССР 8 июля 1986 года пятый отдел Шестого управления КГБ СССР (отвечал за экономическую контрразведку и промышленную безопасность) издал секретный документ под названием Перечень сведений, подлежащих засекречиванию по вопросам, связанным с аварией на блоке № 4 Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).Первым же пунктом было предписано засекретить «сведения, раскрывающие истинные причины аварии на блоке № 4 ЧАЭС».сводные сведения о радиационной обстановке, в частности в Зоне отчуждения (тогда называлась 30-километровой зоной);полные сведения о характере разрушений и объемах повреждений оборудования и систем энергоблока АЭС;сведения о смеси, выброшенной во время аварии;информацию о масштабах ликвидации последствий аварии;сведения о новых эффективных средствах и методах дезактивации;данные о заболеваемости людей лучевой болезнью;сведения о радиоактивном загрязнении природных сред, пищевых продуктов и кормов;информацию о массовых отравлениях и эпидемических заболеваниях, связанных с катастрофой и т.д.Радиационный фон по состоянию на 9–10 мая в Киеве составлял от 500 до 1050 микрорентгенов в час, а в помещениях — до 100 микрорентгенов в час, тогда как на пресс-конференции в Москве заявляли о показателях в 3–6 раз ниже. Нормой являются показатели до 30 микрорентгенов в час.В то же время киевские врачи по приказу Министерства здравоохранения УССР ставили ошибочные диагнозы больным лучевой болезнью (в частности «вегето-сосудистая дистония»).

5

80 тыс. болельщиков на Олимпийском, школьники на параде в центре Киева: преступления советской дезинформации

Скрывая правду о катастрофе на ЧАЭС, в первые дни и недели после нее советская власть не только не стала отменять массовые мероприятия, но и тщательно заботилась о том, чтобы их проведение сохранило иллюзию «нормальности» жизни в Киеве и других близких к станции районах.



Вот лишь несколько примеров массовых событий в Киеве, участников которых не предупредили о рисках после взрыва на Чернобыльской станции.



Первомайская демонстрация с участием школьников. По словам первого президента Украины Леонида Кравчука (на момент аварии — член отдела агитации и пропаганды ЦК КПУ), распоряжение о проведении первомайской демонстрации в Киеве сразу после взрыва на ЧАЭС поступило от генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Ради праздника, возведенного в культ в Советском Союзе, на центральные улицы Киева тогда вывели даже школьников — впоследствии на их костюмах зафиксировали высокий радиационный фон. «На период подготовки демонстрации 1 мая ученикам школ выдали тренировочные костюмы, в которых они репетировали программу 27, 28, 29 [апреля]. С 5 по 8 мая эти костюмы сдали в школы. Одежда имеет достаточно высокий уровень фона. Школы намерены сдать костюмы во Дворец пионеров. Необходима дезактивация», — говорится в справке 6 отдела УКГБ в Киеве и Киевской области об оперативной ситуации в столице Украины и в местах размещения эвакуированных лиц 8 мая 1986 г.



Дети из Припяти на первомайской демонстрации 1986 года в неуточненном населенном пункте / Фото: USFCRFC / IAEA Imagebank via Flickr

Футбольный матч на самом большом стадионе Киева. 27 апреля на Республиканском стадионе (ныне НСК «Олимпийский») состоялся матч чемпионата СССР по футболу между командами киевского Динамо и московского Спартака. «



Туристические экскурсии для иностранцев. Всего через три дня после взрыва на ЧАЭС туристов из Соединенных Штатов, находившихся в Киеве, отправили на экскурсию (в рассекреченных документах КГБ не указан ее маршрут). Американцы хотели досрочно покинуть Киев на фоне слухов об аварии на ЧАЭС, однако агенты КГБ не дали им этого сделать, чтобы предотвратить панику. «Туристы группы США (31 человек), проживающие в гостинице Русь, утром 29.04.86 г. пытались приобрести авиабилеты в Ленинград для досрочного выезда из г. Киева, оказывали давление на администрацию гостиницы .[...] Обстановка нормализована, группа выехала на экскурсию», — указано в 27 апреля на Республиканском стадионе (ныне НСК «Олимпийский») состоялся матч чемпионата СССР по футболу между командами киевского Динамо и московского Спартака. « Трибуны под открытым небом были полностью заполнены, здесь собралось более 80 тысяч болельщиков », — рассказывала NV главный редактор издательства ВАРТО Елена Насырова. По ее словам, Валентин Покровский, который занимался в Украине подбором игроков для Спартака, в своих воспоминаниях пишет, что ему было запрещено делиться с московскими игроками слухами о взрыве. Поэтому он не знал, что ответить на «неудобные» вопросы футболистов: «Почему на улицах мало людей?» или «Зачем в такое теплое время нужно закрывать ночью форточки в гостиничных номерах?».Всего через три дня после взрыва на ЧАЭС туристов из Соединенных Штатов, находившихся в Киеве, отправили на экскурсию (в рассекреченных документах КГБ не указан ее маршрут). Американцы хотели досрочно покинуть Киев на фоне слухов об аварии на ЧАЭС, однако агенты КГБ не дали им этого сделать, чтобы предотвратить панику. «Туристы группы США (31 человек), проживающие в гостинице Русь, утром 29.04.86 г. пытались приобрести авиабилеты в Ленинград для досрочного выезда из г. Киева, оказывали давление на администрацию гостиницы .[...] Обстановка нормализована, группа выехала на экскурсию», — указано в записке советских спецслужб.

6

Участие в ликвидации последствий аварии принимали до 600 тыс. человек





Первыми же на ликвидационные работы по тревоге прибыли караулы военизированных пожарных частей по охране ЧАЭС (2-я часть под командованием лейтенанта Владимира Правика) и города Припять (6-я часть под командованием лейтенанта Виктора Кибенка). В целом участие в тушении пожара в первые часы после взрыва принимали участие около сорока пожарных. Пытаясь потушить огонь на крыше станции и вокруг здания, они работали без необходимого дополнительного защитного оборудования. Спасателей не предупредили об опасности радиоактивного дыма и обломков, поэтому из-за сверхбольших доз облучения большинство из них вскоре умерли от острой лучевой болезни и радиационных ожогов. Владимир Правика не стало уже 11 мая.



Основные очаги огня после катастрофы на ЧАЭС тушили до 5:00 утра 26 апреля, тогда как внутри 4-го энергоблока его удалось потушить только 10 мая 1986 года, когда большая часть графита сгорела.

Такую цифру приводит Украинский институт национальной памяти. В ликвидационных работах принимали участие военные химических, авиационных, инженерных, пограничных подразделений, медицинские части Министерства обороны СССР, Гражданской обороны и МВД СССР. Летом 1986 года к ликвидации последствий привлекли также военных запаса и вольнонаемных.Первыми же на ликвидационные работы по тревоге прибыли караулы военизированных пожарных частей по охране ЧАЭС (2-я часть под командованием лейтенанта Владимира Правика) и города Припять (6-я часть под командованием лейтенанта Виктора Кибенка). В целом участие в тушении пожара в первые часы после взрыва принимали участие около сорока пожарных. Пытаясь потушить огонь на крыше станции и вокруг здания, они работали без необходимого дополнительного защитного оборудования. Спасателей не предупредили об опасности радиоактивного дыма и обломков, поэтому из-за сверхбольших доз облучения большинство из них вскоре умерли от острой лучевой болезни и радиационных ожогов. Владимир Правика не стало уже 11 мая.Основные очаги огня после катастрофы на ЧАЭС тушили до 5:00 утра 26 апреля, тогда как внутри 4-го энергоблока его удалось потушить только 10 мая 1986 года, когда большая часть графита сгорела.

Куреневская трагедия. Как и почему произошла одна из самых крупных катастроф Киева Свято гарбуза Читать статью

Лишь несколько лет назад, в июне 2019-го, звание Героя Украины было присвоено Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно) — трем легендарным добровольцам, которые через несколько дней после взрыва спустились в бассейн-барботер под 4-м реактором, чтобы опустошить его. Это было нужно, чтобы избежать новой катастрофы: почти 200 тонн расплавленного ядерного материала из разрушенного реактора прожигали бетонную плиту, под которой в специальном бассейне накапливалась вода (ее использовали в том числе и для тушения пожара в первые дни после аварии). Если бы расплавленное топливо добралось до воды, мог произойти повторный взрыв. Поэтому трое специалистов отправились через затопленные камеры четвертого реактора, чтобы найти два запорных клапана и спустить воду.

7

Эвакуацию из Припяти начали только через полтора суток после катастрофы

Первое официальное местное сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС появилось только через 36 часов. В полдень 27 апреля на припятском радио объявили о «временной эвакуации» жителей Припяти — ближайшего к ЧАЭС города с населением около 50 тысяч жителей.



Даже во время эвакуации города его жители не услышали правду: им обещали, что вернуться домой можно будет уже через три дня. 27 апреля в 13:50 жители Припяти собрались у подъездов домов, а в 16:30 эвакуацию населения из города закончили. Тогда вывезли около 44,5 тыс. человек. В Припяти осталось около 5 тыс. человек, которые были привлечены к неотложным работам.



Всего до конца лета из 81 населенного пункта Украины было эвакуировано более 90 тыс. человек.

Многие, не доверяя информации власти о масштабах катастрофы, пытались покинуть Киев и близлежащие города. В 1990 году дети из загрязненных радиацией районов отправились на лечение за границу по приглашению правительств иностранных государств / Фото: USFCRFC / IAEA Imagebank via Flickr

8

Вследствие катастрофы было загрязнено почти 2,3 тыс. городов и поселков Украины

Более 2290 украинских городов и поселков с тогдашним населением около 2,6 млн человек были загрязнены радиоактивными нуклидами после катастрофы на ЧАЭС — такие данные приводит Украинский институт национальной памяти. В целом около 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России в первые дни после аварии получили значительные дозы облучения. Действие радиоактивного загрязнения распространились на территорию около 200 тыс. кв. километров, из которых 52 тыс. кв. км — сельскохозяйственные земли.



Наибольший выброс активности из поврежденного реактора на уровне десятков миллионов кюри в сутки продолжался 10 дней, с 26 апреля по 6 мая, после чего снизился в тысячи раз.

9

Первый объект Укрытие построили за 206 дней

После того, как на ЧАЭС были ликвидированы первые непосредственные последствия катастрофы — в частности пожар на станции — стало очевидно, что основную угрозу в дальнейшем будет представлять радиоактивная пыль. Чтобы предотвратить ее распространение или по крайней мере локализовать ее, над Чернобыльской станцией решили возвести плотный физический «саркофаг» — сооружение из бетона и металла, известное как объект Укрытие.



Его строительство началось 20 мая 1986 года, через 25 дней после взрыва. К процессу сооружения Укрытия привлекли около 90 тыс. человек, а построить объект удалось за 206 дней. На его создание было потрачено 400 тыс. кубометров бетонной смеси и 7 тыс. тонн металлоконструкций.



Эксплуатация объекта была рассчитана на 20–30 лет, после чего станция нуждалась бы в более современной защите. Но даже в течение этого периода «саркофаг» стремительно терял свою надежность: общая площадь щелей в нем достигла 1000 м2, а 13 февраля 2013 года произошел обвал плит над машинным залом энергоблока площадью несколько сотен квадратных метров.

10

Новый конфайнмент ЧАЭС рассчитан на 100 лет эксплуатации

Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС / Фото: Tim Porter / wikipedia.org

Новый безопасный конфайнмент Чернобыльская АЭС получила в ноябре 2016 года, когда состоялась официальная церемония финальной надвижки на четвертый энергоблок ЧАЭС более современного защитного сооружения. Конфайнмент имеет форму арочного сооружения, которое накрыло собой устаревший объект Укрытие и стало крупнейшей в мире наземной подвижной конструкцией.



Строить этот объект начали еще в 2007 году. Тендер на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового защитного объекта, объявленный Европейским банком реконструкции и развития, выиграла компания NOVARKA, совместное предприятие нескольких французских подрядчиков, которая в итоге и воплотила в жизнь сложный инженерный замысел. Всего к строительству нового конфайнмента для ЧАЭС были привлечены специалисты из подрядных организаций 27 разных стран.

