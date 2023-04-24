В Черновицкой области произошел пожар в церкви УПЦ МП, полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге 24 апреля, 10:52 Пожар в храме (Фото:news.church.ua)

Ночью, в понедельник, 24 апреля произошел пожар в храме преподобного Иова Почаевского УПЦ МП в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

В епархии заявили, что «есть явные признаки того, что возгорание произошло не случайно, а вызвано умышленными действиями».

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В областной полиции заявили, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге церкви и магазина.

«Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции по указанному факту возбудили уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия по установлению обстоятельств и мотивов совершенных правонарушений.