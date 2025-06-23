Операция Паутина и уничтоженная техника РФ. СБУ рассказала о достижениях спецподразделения Альфа, которое отмечает 31-ю годовщину со дня создания

В понедельник, 23 июня, Центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины (Альфа) отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Это подразделение считается одним из самых эффективных среди Сил обороны, сообщила NV пресс-служба СБУ.

Председатель СБУ Василий Малюк в поздравлении бойцов подразделения отметил, что спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал страны-агрессора России.

«Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, — это результат СБУ, а на счету именно ЦСО „А“ их уже 1610. И эта цифра будет только расти!», — подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что спецназовцы СБУ стабильно входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы РФ с помощью беспилотников. ЦСО «А» уничтожил вражеской техники на более 5,5 миллиарда долларов США.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным СБУ, с начала полномасштабной агрессии и по состоянию на 20 июня 2025 года бойцы ЦСО «А» поразили:

2878 ББМ;

229 РСЗО;

2655 артиллерийских систем;

329 систем ПВО;

367 систем РЭБ/РЭР;

1937 БПЛА;

четыре вертолета.

Благодаря ЦСО «А» на территории России взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, которые приобщены к войне против Украины.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В СБУ отметили, что операторы дронов ЦСО «А» участвовали в спецоперации Паутина, в результате которой на четырех аэродромах РФ был поражен 41 боевой самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

За вклад в борьбу с врагом во время полномасштабного вторжения 17 воинов ЦСО «А» СБУ были награждены званиями Герой Украины, еще более 800 бойцов — отмечены другими государственными наградами.

СБУ добавила, что подразделение ЦСО «А» активно набирает новобранцев, в том числе из числа гражданских.

Центр специальных операций А Службы безопасности Украины, неформальное название которого Альфа, выполняет боевые, контрразведывательные и правоохранительные задачи. 3 марта 1990 года в Киеве создали 10-е отделение Группы «А». На его основе 23 июня 1994-го президент Украины подписал указ о создании антитеррористического центра СБУ Альфа.