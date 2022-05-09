«Поздравление с 9 мая от «братьев». Оккупанты ударили по центру Славянска 9 мая, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Центр Славянскка обстреляли оккупанты (Фото:Донецкая ОГА)

Российские оккупанты обстреляли центр города Славянск в Донецкой области.

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Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

«Поздравление» с 9 мая от «братьев». Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", — написал он.

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Лях призвал не публиковать фото и видео обстрелов.

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