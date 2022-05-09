«Поздравление с 9 мая от «братьев». Оккупанты ударили по центру Славянска

9 мая, 14:11
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Центр Славянскка обстреляли оккупанты (Фото:Донецкая ОГА)

Центр Славянскка обстреляли оккупанты (Фото:Донецкая ОГА)

Российские оккупанты обстреляли центр города Славянск в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

«Поздравление» с 9 мая от «братьев». Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", — написал он.

Видео дня

Лях призвал не публиковать фото и видео обстрелов.

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https://www.youtube.com/embed/hUr0SZ2Wg0w
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

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