Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и манипуляций от России за сутки 16 апреля, 07:25 Цей матеріал також доступний українською В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередные российские фейки (Фото:memyslfaneye)

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки, которые РФ распространяла в течение 15 апреля.

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«Несмотря на то, что защитники Украины не разрушают инфраструктуру, в Минобороны РФ сообщили, что „предотвратили попытку националистов нанести удар по Каховской ГЭС ракетами Точка-У". Предостерегаем: это — фейк», — сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации.

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Также очередным фейком является сообщение спикера войск РФ о том, что «в ближайшее время украинские военные планируют нанести удар комплексом Точка-У по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой Харьковской области, аналогично ракетному удару в Краматорске».

Кроме того, Минобороны России утверждает, что "для имитации удара" с оккупированных ВС РФ территорий пуск ракет Точка-У будет нанесен со стороны н.п. Старомихайловка Донецкой области.

«Предостерегаем: это — фейк!», — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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