Центр оккупированного Севастополя остался без света

29 марта, 21:35
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Город Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / pixabay)

Город Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / pixabay)

В среду, 29 марта, центр оккупированного Севастополя остался без света.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По данным так называемого российского «главы» Севастополя Михаила Развожаева, центральные улицы Севастополя остались без света.

«По предварительной информации, во время проведения земельных работ на одном из участков в Ленинском районе повредили кабельную линию, питающую центр города», — сообщил Развожаев.

Видео дня

Пока света нет в районе от улицы Николая Музыки до улицы Нахимова.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Война России против Украины

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