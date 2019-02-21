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Центр Миротворец "завербовал" сотни российских наемников, готовых убивать и пытать украинцев - видео

Вчера, 11:38
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Скриншот с видео Вольнов Talks/YouTube

Фильм об информационной операции Миротворца будет опубликован позже

Волонтеры центра Миротворец провели уникальную информационную операцию по разоблачению российских наемников.

Об этом у себя в Facebook рассказал народный депутат Антон Геращенко.

Для этого они создали сеть сайтов, на которых нанимали от имени российского ЧВК Вагнера боевиков для участия в боевых действиях в Украине, Сирии и Африке.

Как сообщается, за полтора года работы проекта на эти объявления откликнулись более 300 наемников, которые ранее уже воевали за РФ на Донбассе и в других горячих точках.

"Каждый из них проходил собеседование через Skype, во время которого детально рассказывал "интервьюерам" из "ЧВК Вагнера" о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев. На вопрос: "Готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских татар?", ответ всегда был: "Да! Конечно!".

Как отмечает Геращенко, все данные, полученные во время "собеседований", пополнили базу Миротворца тысячами новых фамилий российских боевиков, воевавших в горячих точках по всему миру.

"Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наемника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как "украинские диверсанты", приехавшие в Крым взрывать военные объекты", - рассказал нардеп.

Кроме того, гигабайты информации и сотни часов видео, на которых российские граждане признаются в совершении военных преступлений, переданы украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы.

"После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ. На днях об этой спецоперации на сайте Центра Миротворец будет опубликована ссылка на фильм о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя зайцами", - добавил Геращенко.

Теги:   Российская агрессия Частная военная компания Вагнера Российские наемники Миротворец

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