Центр Миротворец "завербовал" сотни российских наемников, готовых убивать и пытать украинцев - видео
Волонтеры центра
Миротворец провели уникальную информационную операцию по разоблачению
российских наемников.
Об этом у себя в Facebook рассказал народный депутат Антон Геращенко.
Для этого они
создали сеть сайтов, на которых нанимали от имени российского ЧВК Вагнера боевиков
для участия в боевых действиях в Украине, Сирии и Африке.
Как сообщается,
за полтора года работы проекта на эти объявления откликнулись более 300 наемников,
которые ранее уже воевали за РФ на Донбассе и в других горячих точках.
"Каждый из
них проходил собеседование через Skype, во время которого детально рассказывал
"интервьюерам" из "ЧВК Вагнера" о своих преступлениях,
называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев. На вопрос:
"Готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских
татар?", ответ всегда был: "Да! Конечно!".
Как отмечает
Геращенко, все данные, полученные во время "собеседований", пополнили базу Миротворца
тысячами новых фамилий российских боевиков, воевавших в горячих точках по всему
миру.
"Апофеозом
этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя
зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наемника на реальное
собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как "украинские
диверсанты", приехавшие в Крым взрывать военные объекты", - рассказал
нардеп.
Кроме того, гигабайты
информации и сотни часов видео, на которых российские граждане признаются в
совершении военных преступлений, переданы украинским правоохранительным органам
для принятия процессуальных решений и оперативной работы.
"После
изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и
пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ. На днях об этой
спецоперации на сайте Центра Миротворец будет опубликована ссылка на фильм о
том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя
зайцами", - добавил Геращенко.