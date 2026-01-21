В Киеве открылся девятый центр всеукраинской сети центров ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ. Проект основали Виктор и Елена Пинчук для поддержки ментального здоровья защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, которые испытали психологические последствия войны, вызванной российской агрессией.

Ежегодно киевский центр сможет оказывать качественную и бесплатную психологическую помощь более 4 000 военных, ветеранов и членов их семей.

Проект ПОВЕРНЕННЯ демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают современные, комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Новый центр сети ПОВЕРНЕННЯ создан на базе одного из ключевых медицинских учреждений Киева.

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В рамках проекта ПОВЕРНЕННЯ проведен капитальный ремонт части помещений первого этажа. Пространство центра спроектировано с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности и психологической безопасности. Широкие дверные проемы, отсутствие порогов, инклюзивные санитарные узлы, антискользящее покрытие пола создают условия, в которых каждый человек может чувствовать себя достойно и комфортно, независимо от физических ограничений или состояния здоровья.

Одной из ключевых ценностей центра и всей сети ПОВЕРНЕННЯ является психологическая инклюзивность. Это означает, что пространство, коммуникация и терапевтические подходы строятся так, чтобы каждый посетитель — независимо от опыта, состояния или глубины травмы — чувствовал безопасность, достоинство, принятие и возможность говорить о самом сложном без страха, что его неправильно поймут или оценят.

Во время открытия центра основатель проекта ПОВЕРНЕННЯ Виктор Пинчук отметил: «ПОВЕРНЕННЯ для меня и моей жены Елены — стратегический проект. К сожалению, для нашей страны это будет проект не только на время войны и не только на ближайшие годы. Я считаю, что следующее поколение будет заниматься ментальным здоровьем тех, кто воевал и воюет, а также членов их семей».

Также Виктор Пинчук подчеркнул: «Мы создаем эти центры как открытый бенчмарк — чтобы государство, бизнес и меценаты присоединялись и масштабировали эту модель. Работа с ветеранами и ветеранками — это не о годах, а о десятилетиях. Наряду с обороной и экономическим восстановлением это одно из ключевых направлений, которое будет определять развитие страны на много лет вперед».

Фото: ЦМЗ «Повернення»

Пространство киевского центра ПОВЕРНЕННЯ продумано для комплексной работы и включает комнаты индивидуальной и групповой терапии, палату дневного стационара, манипуляционный кабинет, ординаторскую, а также зону рецепции с комфортным пространством для ожидания. Вся среда выстроена так, чтобы снижать уровень напряжения, формировать ощущение покоя и доверия и поддерживать процесс психологического восстановления.

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Центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ обеспечен необходимым оборудованием, техникой и терапевтическими инструментами для работы с последствиями травмы. В частности, оснащен компьютерной и мультимедийной техникой, системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, инструментами для EMDR-терапии, материалами для арт-терапии и сенсорной регуляции, а также профессиональной литературой.

В центре работает мультидисциплинарная команда в составе двух врачей, двух клинических психологов, двух практических психологов, медицинской сестры и специалиста по сопровождению ветеранов. Такая модель работы позволяет обеспечить комплексный подход к помощи, в котором учитываются клинические, психологические и социальные потребности человека.

Центр ментального здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" в Киеве

Наталья Петренко, заведующая центром ментального здоровья в Киеве:

«Человекоцентричный подход в сфере ментального здоровья означает начинать не с диагноза, а с человека. С его опыта, ощущений, темпа и запроса. Для нас важно, чтобы ветеран или ветеранка были активными участниками собственного восстановления: определяли цели, озвучивали потребности и понимали, зачем происходит каждый шаг. Именно такое сотрудничество создает доверие, чувство опоры и безопасности — основу для устойчивого и долговременного восстановления».

Центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ оказывает помощь людям с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством, психосоматическими проявлениями и трудностями адаптации к мирной жизни. В работе применяются доказательные, травмо-ориентированные подходы с особым вниманием к темпу человека, ощущению безопасности и постепенному восстановлению психической устойчивости.

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Отдельной составляющей проекта ПОВЕРНЕННЯ является образовательное направление, направленное на системное развитие сферы ментального здоровья в Украине. В сотрудничестве с украинскими и международными экспертами в рамках проекта внедряются современные учебные программы для специалистов — практические тренинги, воркшопы и супервизии, основанные на доказательных методах, в частности EMDR, когнитивно-поведенческой и травмо-фокусированной терапии. Образовательная компонента обеспечивает устойчивость подходов, высокое качество помощи и долгосрочное влияние проекта ПОВЕРНЕННЯ на систему ментального здоровья Украины.

Всеукраинская сеть центров ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ уже работает в Днепре, Киеве, Кропивницком, Луцке, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком и Чернигове и продолжает масштабироваться. Все центры действуют на базе государственных медицинских учреждений и амбулаторно оказывают бесплатную помощь военным, ветеранам и членам их семей.

Фото: ЦМЗ «Повернення»

На первом этапе основатели проекта — Виктор и Елена Пинчук — планируют создать 25 центров ПОВЕРНЕННЯ по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать поддержку более 100 тысячам военных, ветеранов и членов их семей.