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Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади

Сегодня, 14:05
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Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади - фото

kiev.informator.ua

Нацкорпус устроил акцию в центре Киева

В Киеве на Софиевской площади прошла акция протеста столичного Нацкорпуса в поддержку их главы Сергея Филимонова.

Как сообщает Информатор, участники митинга взрывали петарды и поджигали фаеры, в результате чего центр Киева окутал густой дым.

Митингующие заявили, что планируют это делать на протяжении всего дня.

Под зданием Печерского районного суда, где должно состояться заседание по делу Филимонова, собрались десятки митингующих.

Сергея Филимонова задержали во время столкновений под Киевгорстроем, в результате которых пострадали около 20 человек.

Теги:   Софийская площадь Киев

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