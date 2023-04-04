Исторический центр Чернигова хотят внести в список ЮНЕСКО

4 апреля, 00:38
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Для исторического центра Чернигова готовят статус Всемирного наследия ЮНЕСКО (Фото:chernigiv-rada.gov.ua)

Для исторического центра Чернигова готовят статус Всемирного наследия ЮНЕСКО (Фото:chernigiv-rada.gov.ua)

Украина с международными партнерами готовит предоставления статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО историческому центра Чернигова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодарю гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле за ее внимание к Украине, за сегодняшние встречи в Украине. Готовим для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получил для исторического центра нашей Одессы», — заявил Зеленский.

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Он также добавил, что вручил Чернигову награду города-героя, города героев.

«Чернигов видел разных оккупантов, разное зло… Защититься от этого российского зла — самое важное в нашей истории. Наградил наших воинов, отличившихся в защите государства. И очень важно — поблагодарил всех, кто обеспечивает восстановление нашей Черниговщины. Все, что враг разрушил, мы восстановим», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Украина никогда не будет страной руин, как бы ни об этом мечтали в Кремле. Их мечты не сбываются.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Чернигов Владимир Зеленский ЮНЕСКО

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