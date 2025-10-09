Прицельные удары страны-агрессора РФ по украинской энергетике усилились, но этой зимой особенно сложная ситуация будет не с электричеством, а с газом и, соответственно, отоплением.

Об этом в четверг, 9 октября, пишет BBC News Украина, анализируя, станут ли грядущие зимние месяцы самыми тяжелыми для украинцев.

Как подчеркивается, на этот раз целью вражеских ударов являются не только объекты электроэнергетики, но и газовая добыча и газовая инфраструктура — в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Реклама

На середину сентября в украинских хранилищах запасы газа составляли примерно 12 млрд кубов. Несмотря на то, что это больше чем в прошлом году на ту же дату, это меньше, чем необходимо для нормального прохождения зимы. По словам экспертов, эта потребность оценивалась как минимум в 13,5 млрд кубов, а правительством — в 13,2 млрд кубов, которых, по оценкам аналитиков, будет достаточно только на теплую зиму. 1 октября глава Нафтогаза Сергей Корецкий заявил, что утвержденный правительством план закачки газа в подземные хранилища газа на начало отопительного сезона выполнен на 95−97%.

Но в последующие дни ситуация изменилась, пишет ВВС News Украина. В ночь на пятницу, 3 октября, произошел обстрел, который министр иностранных дел Андрей Сибига назвал крупнейшей атакой России на украинские газодобывающие объекты с начала войны.

В Нафтогазе подсчитали, что враг выпустил по объектам национальной компании на Харьковщине и Полтавщине 35 ракет и 60 дронов. Сбить удалось лишь часть из них.

«Значительное количество украинских объектов повреждено. Более того, часть разрушений — критическая», — говорилось в сообщении Нафтогаза 3 октября.

О вражеских атаках на свои объекты в Полтавской области сообщили также в энергохолдинге ДТЭК, работа части из них остановлена.

В свою очередь заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что если до этой атаки «подготовка к отопительному сезону продолжалась по утвержденному графику», то после удара ситуация стала значительно сложнее. Он также заявил, что продолжаются дополнительные переговоры с партнерами, чтобы накопить в хранилищах необходимое количество газа.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа до ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров.

Однако, по оценкам экспертов, стране придется импортировать около 6 млрд кубов газа (по сравнению с 4,6 млрд кубов, запланированными правительством). Также аналитики подчеркивают, что, если запасов газа все же будет достаточно, удары РФ по газовой инфраструктуре, как это было и с электроэнергетикой, могут усложнить доставку этого газа к производителям тепла или же потребителям.

3 октября Нафтогаз сообщил, что Россия осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, ударив по объектам на Харьковщине и Полтавщине, значительное количество объектов было критически повреждено.

5 октября компания сообщила о новом массированном ударе по объектам, которые обеспечивают украинцев газом в зимний период.

В компании отметили, что оккупанты ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают поставки газа во время отопительного сезона.

«Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно — лишить украинцев газа, тепла и света», — отметил глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий.