Целое поколение уехало. Что происходит с украинцами, которые ищут лучшей жизни в Польше Сегодня, 20:11 540 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото: Максим Кудимец / Europe without_barriers via Flickr В Польше работают сотни тысяч украинцев Фото: Максим Кудимец / Europe without_barriers via Flickr

400 тысяч украинцев официально работают в Польше, еще больше работают там сезонно или нелегально. НВ публикует перевод материала The Guardian о том, почему наши соотечественники едут за границу и с чем они там сталкиваются.



Когда у небольшого бизнеса отца Кристины Мельницкой в 2014 возникли трудности, он, как и сотни тысяч других украинцев, уехал в Польшу и перевез туда свою семью.

19-летняя Мельницкая поступила в университет в восточном городе Люблин и долгими вечерами работала в закусочной, продававшей кебабы, где ей платили около $1,3 в час. Пять лет спустя она все еще одна из двух миллионов украинцев, которые живут и работают в Польше.

В Польше около 400 тысяч украинцев работают по официальным контрактам, но тех, кто работает в теневой экономике или является краткосрочными сезонными рабочими, гораздо больше

Хотя правое популистское правительство Польши отклонило квоты принятия беженцев из Сирии и других зон конфликта, страна молчаливо соглашается с миграцией, которая может стать крупнейшей среди европейских стран за последние годы. В Польше около 400 тысяч украинцев работают по официальным контрактам, но тех, кто работает в теневой экономике или является краткосрочными сезонными рабочими, гораздо больше. Их присутствие помогает компенсировать дефицит рабочей силы, возникший из-за выезда поляков в Великобританию, Германию и другие страны Евросоюза после присоединения к нему Польши. Эти цифры говорят и о ситуации в Украине, где экономика упала после революции на Майдане в 2014 году и начала войны на востоке.



В воскресенье, 21 апреля, Украина будет голосовать на президентских выборах, на которых выступающий по телевидению комик и неофит в политике Владимир Зеленский, как ожидается, одержит сокрушительную победу над действующим президентом Петром Порошенко, что демонстрирует, насколько люди неудовлетворены широко распространенной коррупцией и нехваткой экономических возможностей в последние несколько лет.

"Мы кончили тем, что отсюда уехало целое поколение. Польша забрала наши лучшие умы, наших лучших работников", - говорит экс-мер города Рава-Русская на границе с Польшей Ирина Верещук.

В городах и населенных пунктах по всей Украине проводятся рекламные кампании и кампании по подбору персонала, чтобы найти людей, которые хотят поехать в Польшу за более высокими зарплатами. Украина сейчас является крупнейшим получателем денежных переводов среди европейских стран: работающие за рубежом украинцы отправили домой около $14 млрд, что составляет 11% ВВП страны.

Украинская журналистка Елена Бабакова, которая переехала в Варшаву в 2008 году, говорит, что пока она там была, в Варшаве или других городах не было районов, в которых бы украинцы составляли большинство, но было то, что она описала как "горизонтальное гетто" из ее соотечественников. "Бармены в барах, в которые я хожу, - украинцы, украинцы стригут меня и делают мне маникюр, и некоторые из банковских сотрудников - украинцы", - говорит она.

В Польше долгое время существовала программа, позволяющая сезонным рабочим получать визы, но сейчас все еще проще: с 2017 года украинцам разрешен безвизовый въезд в Евросоюз (въехавшие по безвизу украинцы могут работать в Польше до шести месяцев на основании декларации о намерении трудоустроить иностранца, которую польский работодатель должен заполнить и бесплатно зарегистрировать в местном управлении труда - ред.).

Многие поляки считают, что правительство напрашивается на неприятности, разрешая стольким украинцам поселиться в Польше.

"Украинцы довольно близки к нам физически и культурно, но если вы строите многонациональную страну, у вас возникают политические проблемы. Массовая экономическая миграция для страны - это как кокаин для трудоголика. Это делает вас более эффективным в краткосрочной перспективе, но после этого начинаются проблемы", - говорит Кшиштоф Босак, бывший депутат и заместитель главы националистической партии Национальное движение.

Многие украинцы выполняют низкооплачиваемую, низкоквалифицированную работу, которую местные жители не хотят делать. В отличие от польских рабочих в других странах ЕС, украинцы в Польше имеют мало правовых гарантий, на которые можно было бы опереться.

Люди кричали, что я должна отправляться домой и что я разрушаю Польшу. Однажды кто-то бросил в меня кебабом, и был один парень, который сказал, что собирается подождать снаружи и напасть на меня, когда я буду идти домой

Мельницкая рассказала, что часто подвергалась агессии со стороны пьяных покупателей, когда работала в закусочной, продающей кебабы. "Люди кричали, что я должна отправляться домой и что я разрушаю Польшу. Однажды кто-то бросил в меня кебабом, и был один парень, который сказал, что собирается подождать снаружи и напасть на меня, когда я буду идти домой".



Она вызвала полицию, которая ничего не сделала, кроме того, что посмеялась над ней. Ей сказали, что в Польше есть свобода слова, вспоминает она.

Руслана Побережная, 20-летняя женщина из украинского города Винница, которая приехала в Люблин и нашла работу официанткой, рассказала, что ей заплатили треть суммы, которую платили польским работникам заведения, и когда она пожаловалась, ее высмеяли и сказали, что у нее нет прав.

"Им абсолютно не к кому обратиться", - говорит Анна Добровская из Homo Faber, неправительственной организации в Люблине, которая предлагает советы и бесплатные уроки языка для украинцев и других иностранцев, чтобы помочь им интегрироваться. Не существует государственных или субсидируемых языковых программ для иммигрантов. Она сказала, что к ней часто обращались люди, которые страдали от насилия на почве расизма или имели проблемы с получением зарплаты.

Из-за предстоящего смягчения трудовых норм в Германии, многие польские работодатели опасаются, что потеряют своих украинских рабочих, так как на западе более высокие зарплаты. Пока украинцы продолжают приезжать. На автовокзале в Люблине большая часть рекламы на украинском языке, она предлагает приезжающим рабочим дешевые сим-карты, банковские и другие услуги. В Киев отправляется 17 рейсов в день, и еще много - в другие украинские города.

По мнению польских националистов, предоставление украинцам большего количества прав было бы второй ошибкой после разрешения им въехать.

"Подавляющее большинство понимает, что они здесь гости, и им следует быть осторожными и не говорить о деликатных вопросах. Если они получат гражданство, они не будут такими стеснительными, как сейчас", - говорит Босак.

История остается самым сложным предметом, особенно убийство польских гражданских лиц украинскими националистическими силами во время Второй мировой войны (Волынская трагедия - двусторонние этнические чистки польского и украинского населения - ред.). Памятник жертвам был установлен в прошлом году в Люблине. Мельницкая говорит, что научилась избегать разговоров об истории с поляками, опасаясь, что это обернется обвинениями и оскорблениями.

Для многих украинцев жизнь в Польше, несмотря на все препятствия, с которыми они сталкиваются при интеграции, является все же более привлекательной перспективой, чем та, которая ждет их дома. По словам Мельницкой, несмотря на трудности, пережитые за четыре года в Польше, она планирует остаться. Сейчас она свободно говорит по-польски, у нее есть парень-поляк и в следующем году она планирует подать заявление на получение гражданства.

Дмитрий из небольшого городка неподалеку от Киева работал на руководящей должности в крупной международной компании, пока два года назад не переехал в Варшаву вместе с семьей. Теперь он водит Uber в польской столице, и, работая 70 часов в неделю, он может зарабатывать около 7000 злотых (больше $1800) в месяц.

"Это больше, чем я зарабатывал в Украине, но речь шла не о деньгах. Я просто устал от непредсказуемости жизни в Украине, от революции, войны, неопределенности. Я просто хотел чувствовать себя где-то обосновавшимся".

Перевод НВ