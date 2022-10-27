Целевая мобилизация. Кого призывают к общественно-полезным работам и гражданской защите 27 октября, 07:31 Целевая мобилизация в Украине — как проводится, кто подлежит призыву (Фото:Pixabay.com)

В первый раз понятие Целевая мобилизация указано в Кодексе Гражданской защиты от 2012 года. Целевая мобилизация может производиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий.

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Все мероприятия по целевой мобилизации и финансово-организационным вопросам решаются в соответствии с планом, который составляется по Закону о мобилизации.

Поэтому для внедрения целевой мобилизации создается отдельный документ — план, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации.

Согласно Закону № 2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.

В мае к Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен пункт о ликвидации последствий военных действий целевой мобилизацией.

Таким образом, цель целевой мобилизации такова:

ликвидировать последствия ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидировать последствия военных действий в тех населенных пунктах и на территориях, которые испытали влияние средств поражения;

восстановить критическую инфраструктуру сферы жизнеобеспечения населения;

определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.

Кроме того, изменения предполагают привлечение волонтеров и международную помощь для ликвидации военных действий. В частности, волонтерам предлагается выявлять нуждающихся в помощи.

Целевая мобилизация – кого призывают

В состав сил целевой защиты входят:

оперативно-спасательная служба гражданской защиты;

аварийно-спасательные службы;

формирование гражданской защиты;

специализированные службы гражданской защиты; пожарно-спасательные подразделения ( части);

части); добровольное формирование гражданской защиты.

Для проведения целевой мобилизации необходимо указать в плане какого возраста и состояния здоровья лиц мобилизуют, однако есть основные требования от 18 лет, кому состояние здоровья позволяет выполнять работы по ликвидации последствий военных действий.

План целевой мобилизации должен утверждаться Кабмином, однако сейчас его еще не существует. Пока проведение целевой мобилизации невозможно.

Добровольное формирование гражданской защиты

Однако к ликвидации могут привлекаться Добровольные формирования гражданской защиты, в состав которых могут войти граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста и способные по своим способностям и состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности.

Добровольные формирования гражданской защиты образуются по решению центрального органа исполнительной власти, местной госадминистрации, органа местного самоуправления по законам о целевой мобилизации.

Общественно-полезные работы

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июня 2022 г. № 716, к общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного состояния.

К общественным работам может привлекать военно-политическое руководство. С лицами заключают трудовой договор, они получают определенную денежную компенсацию и за ним сохраняется рабочее место.

Кого призывают к общественно полезным работам

зарегистрированных безработных и других незанятых лиц, в том числе ВПЛ;

работников функционирующих в условиях военного состояния предприятий ( по согласованию с их руководителями), которые не вовлечены в выполнение мобилизационных задач ( заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты;

по согласованию с их руководителями), которые не вовлечены в выполнение мобилизационных задач заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты; лиц, занятых в личном крестьянском хозяйстве;

студентов вузов, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;

лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно.