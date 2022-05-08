Кабмин предусмотрел целевую мобилизацию для восстановления Украины 8 мая, 08:11 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Бородянке Киевской области, уничтоженный российским авиаударом, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Кабинет министров во время заседания 7 мая определил дополнительные задачи в восстановительный период в Украине, одна из которых — целевая мобилизация.

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Как сообщает пресс-служба МВД, правительство дополнило положение о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, определяющим дополнительные задачи в период восстановления в стране. К этим задачам отнесли:



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целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидацию последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, которые подверглись средствам поражения;

меры по восстановлению критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения;

определение населенных пунктов и районов, где нужно провести гуманитарное разминирование, маркировка опасных участков, разминирование территорий;

привлечение международной помощи при ликвидации последствий военных действий.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук также сообщил, что правительство предусмотрело возможность привлекать сотрудников и волонтеров без специализированного образования для оказания соцуслуг во время чрезвычайного или военного положения. Также Кабмин определил условия назначения компенсации людям, предоставляющим соцуслуги на непрофессиональной и профессиональной основе, в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Раньше целевая мобилизация могла проводиться для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 марта Верховная Рада приняла законопроект № 7144, который предусматривает возможность целевой мобилизации также в восстановительный период после завершения военных действий для ликвидации их последствий.

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о создании Совета, который займется восстановлением Украины после войны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени.

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