Прославление «русского мира»: CБУ проводит проверку в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео 22 ноября, 08:49 Украинские спецслужбы пришли в Киево-Печерскую Лавру (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

Об этом сообщили в пресс-службе силовой структуры в Telegram.

Там отметили, что проверка проводится совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

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В СБУ пояснили, что проверка на территории Лавры проводится для:

недопущение использования Лавры как ячейки « русского мира»;

русского мира»; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия;

защиты населения от провокаций и терактов.

Силовики проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов при непосредственном участии представителей церкви.

Также осуществляется проверка лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ подчеркнули, что все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Соблюдается принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважается право каждого на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской лавре молятся за Россию.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

