Депутат Херсонского облсовета прокомментировал заявления коллаборантов о сбросе воды на Каховской ГЭС 19 октября, 18:02 Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань (Фото:Скриншот брифинга Ukrinform TV/Youtube)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань назвал заявления коллаборантов о сбросе воды на Каховской ГЭС очередным нагнетанием ситуации российскими оккупантами.

«Это выглядит, как очередное нагнетание ситуация. Большой воды нет, паводка нет», — сказал он во время брифинга.

Комментируя информацию о том, что оккупанты якобы дополнительно перекачивают воду во временно оккупированный Крым, он сообщил, что Северо-Крымский канал на сегодняшний день заполнен абсолютно полностью и вода в Крым течет самотеком.

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«Сбрасывать дополнительно воду в Северо-Крымский канал невозможно, потому что там нет даже насосных агрегатов», — отметил Хлань.

Он добавил, что на Каховском магистральном канале можно сделать подкачку воды, потому что там есть насосы, но еще раз подчеркнул, что «большой воды нет», поэтому информация оккупантов — это провокация.

19 октября коллаборанты объявили о закрытии въезда в Херсонскую область для гражданских лиц и вывозе оккупационных «администраций» на левый берег Днепра (город Херсон находится на правом).

Накануне, 18 октября, командующий армией РФ в Украине Сергей Суровикин публично признал «напряженную» для оккупантов ситуацию в области на фоне наступления ВСУ и заявил о готовности к «самым непростым решениям». Что именно он подразумевает, Суровикин не пояснил.

Однако на фоне лживых заявлений российского генерала о якобы угрозе ударов ВСУ по Каховской дамбе глава Николаевской ОГА Виталий Ким предположил, что таким образом именно армия РФ может готовиться к нанесению ударов по Херсону.