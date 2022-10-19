Депутат Херсонского облсовета прокомментировал заявления коллаборантов о сбросе воды на Каховской ГЭС
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань (Фото:Скриншот брифинга Ukrinform TV/Youtube)
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань назвал заявления коллаборантов о сбросе воды на Каховской ГЭС очередным нагнетанием ситуации российскими оккупантами.
«Это выглядит, как очередное нагнетание ситуация. Большой воды нет, паводка нет», — сказал он во время брифинга.
Комментируя информацию о том, что оккупанты якобы дополнительно перекачивают воду во временно оккупированный Крым, он сообщил, что Северо-Крымский канал на сегодняшний день заполнен абсолютно полностью и вода в Крым течет самотеком.
«Сбрасывать дополнительно воду в Северо-Крымский канал невозможно, потому что там нет даже насосных агрегатов», — отметил Хлань.
Он добавил, что на Каховском магистральном канале можно сделать подкачку воды, потому что там есть насосы, но еще раз подчеркнул, что «большой воды нет», поэтому информация оккупантов — это провокация.
19 октября коллаборанты объявили о закрытии въезда в Херсонскую область для гражданских лиц и вывозе оккупационных «администраций» на левый берег Днепра (город Херсон находится на правом).
Накануне, 18 октября, командующий армией РФ в Украине Сергей Суровикин публично признал «напряженную» для оккупантов ситуацию в области на фоне наступления ВСУ и заявил о готовности к «самым непростым решениям». Что именно он подразумевает, Суровикин не пояснил.
Однако на фоне лживых заявлений российского генерала о якобы угрозе ударов ВСУ по Каховской дамбе глава Николаевской ОГА Виталий Ким предположил, что таким образом именно армия РФ может готовиться к нанесению ударов по Херсону.