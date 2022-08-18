Carlsberg Group потеряла 8,6 млрд датских крон в первом полугодии из-за выхода с рынка рф

18 августа, 16:40
Новости компаний
Carlsberg Group

Carlsberg Group

Пивоваренная компания Carlsberg Group обнародовала финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. В целом зафиксирован органический рост объемов на 8,9%. В то же время в регионе Центральной и Восточной Европы, в который входит Украина, прирост составляет 0,3%.

С начала войны работа трех пивоварен Carlsberg Ukraine была остановлена в целях безопасности. Позже в апреле и мае производство на двух заводах возобновили, а к концу июня производство также запустили на третьей пивоварне.

Видео дня

«Я впечатлен нашими украинскими коллегами, которые продемонстрировали невероятную силу и стойкость, преодолевая как гуманитарный кризис, так и огромные вызовы бизнеса с начала войны», — комментирует СЕО Carlsberg Group Кеес эт’Харт.

В связи с решением Carlsberg Group о выходе с рынка россии, о чем было объявлено 28 марта, в первом полугодии компания зафиксировала потери в размере 8,6 млрд датских крон.

Возрастающее давление на себестоимость, а также глобальная неопределенность станут основными вызовами в ближайшие кварталы. Carlsberg Group продолжит следовать приоритетам стратегии SAIL'27, несмотря на сложные рыночные условия.

«Мы удовлетворены результатами за первое полугодие в контексте серьезных вызовов, связанных с войной в Украине, ростом цен на сырье и энергоносители, а также пандемией», — комментирует CEO Carlsberg Group Кеес эт’Харт.

17 августа Carlsberg Group также объявила о запуске новой амбициозной программы по устойчивому развитию Together Towards ZERO and Beyond, направленной на борьбу с изменением климата, улучшение разнообразия и поощрение ответственного потребления продукции.

***
Carlsberg Ukraine — часть Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных Групп в мире с большим портфелем брендов пива и других напитков. В составе Carlsberg Ukraine — заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, сидр и безалкогольные напитки таких торговых марок, как «Львівське», Carlsberg, Kronenbourg 1664, «Квас Тарас», Somersby, Seth&Riley's Garage и других. Во время войны в Украине Carlsberg Group приняла решение о прекращении бизнеса в россии и выходе с рынка. Carlsberg Group, Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation перечислили 75 миллионов датских крон в помощь Украине. С 24 февраля Carlsberg Ukraine начала производить питьевую воду и передавать ее в разные регионы Украины. Компания оказывает финансовую поддержку благотворительным фондам и организациям в разных городах и регионах страны для поддержки гуманитарных инициатив. Более подробную информацию можно получить на сайте https://carlsbergukraine.com/

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бизнес Carlsberg Ukraine Война в Украине Carlsberg Пивоварня Carlsberg Group Кєєс ет’Харт

Эксклюзивы НВ

Чей Крым на самом деле: из всех существующих ныне народов, крымские татары владели Крымом дольше всего. Крымскотатарская государственность на территории Крыма существовала более 300 лет, утверждает историк Сергей Громенко. На фото — историческая столица Крымского ханства — город Бахчисарай. (Фото:Alamy via Reuters)
Анализ последних 3000 лет /
Историк с помощью фактов указывает, кто действительно может претендовать на Крым и при чем здесь Украина
18 августа, 13:40
Политика
Антираковая диета может снизить риск развития рака примерно на 40%, (Фото:Gabriel Meinert/Unsplash)
Еда как лекарство /
Шесть продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы не заболеть раком
18 августа, 07:00
Питание
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
18 августа, 06:29
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X