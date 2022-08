Carlsberg Group потеряла 8,6 млрд датских крон в первом полугодии из-за выхода с рынка рф 18 августа, 16:40 Новости компаний Carlsberg Group

Пивоваренная компания Carlsberg Group обнародовала финансовый отчет за первое полугодие 2022 года. В целом зафиксирован органический рост объемов на 8,9%. В то же время в регионе Центральной и Восточной Европы, в который входит Украина, прирост составляет 0,3%.

С начала войны работа трех пивоварен Carlsberg Ukraine была остановлена в целях безопасности. Позже в апреле и мае производство на двух заводах возобновили, а к концу июня производство также запустили на третьей пивоварне.

Видео дня

«Я впечатлен нашими украинскими коллегами, которые продемонстрировали невероятную силу и стойкость, преодолевая как гуманитарный кризис, так и огромные вызовы бизнеса с начала войны», — комментирует СЕО Carlsberg Group Кеес эт’Харт.

В связи с решением Carlsberg Group о выходе с рынка россии, о чем было объявлено 28 марта, в первом полугодии компания зафиксировала потери в размере 8,6 млрд датских крон.

Возрастающее давление на себестоимость, а также глобальная неопределенность станут основными вызовами в ближайшие кварталы. Carlsberg Group продолжит следовать приоритетам стратегии SAIL'27, несмотря на сложные рыночные условия.

«Мы удовлетворены результатами за первое полугодие в контексте серьезных вызовов, связанных с войной в Украине, ростом цен на сырье и энергоносители, а также пандемией», — комментирует CEO Carlsberg Group Кеес эт’Харт.

17 августа Carlsberg Group также объявила о запуске новой амбициозной программы по устойчивому развитию Together Towards ZERO and Beyond, направленной на борьбу с изменением климата, улучшение разнообразия и поощрение ответственного потребления продукции.

***

Carlsberg Ukraine — часть Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных Групп в мире с большим портфелем брендов пива и других напитков. В составе Carlsberg Ukraine — заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, сидр и безалкогольные напитки таких торговых марок, как «Львівське», Carlsberg, Kronenbourg 1664, «Квас Тарас», Somersby, Seth&Riley's Garage и других. Во время войны в Украине Carlsberg Group приняла решение о прекращении бизнеса в россии и выходе с рынка. Carlsberg Group, Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation перечислили 75 миллионов датских крон в помощь Украине. С 24 февраля Carlsberg Ukraine начала производить питьевую воду и передавать ее в разные регионы Украины. Компания оказывает финансовую поддержку благотворительным фондам и организациям в разных городах и регионах страны для поддержки гуманитарных инициатив. Более подробную информацию можно получить на сайте https://carlsbergukraine.com/

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.