Контрнаступление ВСУ на юге. Как российское командование создало окопы, которые некому защищать? Интервью NV с экспертом

20 июня, 19:43
NV Премиум
Поделиться:
Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Автор: Павел Новиков

Михаил Жирохов, военный эксперт, в интервью Radio NV рассказал, как командование оккупантов слепо следует советской военной стратегии и создав систему окопов и фортификационных сооружений, не имеет кого там разместить.

 — Светлана Тихановская, глава Объединенного переходного кабинета Беларуси, <...> сказала, что не исключает варианта с обращением к президенту Зеленскому о военном содействии в освобождении Беларуси. Сейчас Украина — это по сути, ну что там, надежда всех угнетенных народов? Как вы это оцениваете?

Видео дня

Читайте также:

Светлана Тихановская (первая слева) присутствовала во время награждения Владимира Зеденского Международной премией Карла Великого в немецком Аахене 14 мая 2023 года (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS) «90% белорусов поддержат». Тихановская может отдать приказ помочь освободить Беларусь — Кротевич

— Я очень скептически отношусь к деятельности госпожи Тихановской. Все, что она сделала за последние годы — это не более, чем заявления. Никакой конкретики, никаких практических шагов для выполнения каких-то своих мыслей и заявлений, например, я не увидел. Поэтому в рамках какой-то стратегии нагнетания такой ситуации вокруг Беларуси — да, может быть. Но до реальности, я думаю, не дойдет, от слова никогда.

— Тогда к ситуации в Украине. Июнь не настолько насыщен по ракетным и дроновым обстрелам, но сегодня ночью снова было неспокойно, прилетело что-то во Львов, в Львовской области были взрывы.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X