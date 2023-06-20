Контрнаступление ВСУ на юге. Как российское командование создало окопы, которые некому защищать? Интервью NV с экспертом 20 июня, 19:43 NV Премиум Танк 30-й отдельной мехиназированной бригады ВСУ ведет огонь на фронте неподалеку Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Михаил Жирохов, военный эксперт, в интервью Radio NV рассказал, как командование оккупантов слепо следует советской военной стратегии и создав систему окопов и фортификационных сооружений, не имеет кого там разместить.

— Светлана Тихановская, глава Объединенного переходного кабинета Беларуси, <...> сказала, что не исключает варианта с обращением к президенту Зеленскому о военном содействии в освобождении Беларуси. Сейчас Украина — это по сути, ну что там, надежда всех угнетенных народов? Как вы это оцениваете?

Видео дня

— Я очень скептически отношусь к деятельности госпожи Тихановской. Все, что она сделала за последние годы — это не более, чем заявления. Никакой конкретики, никаких практических шагов для выполнения каких-то своих мыслей и заявлений, например, я не увидел. Поэтому в рамках какой-то стратегии нагнетания такой ситуации вокруг Беларуси — да, может быть. Но до реальности, я думаю, не дойдет, от слова никогда.

— Тогда к ситуации в Украине. Июнь не настолько насыщен по ракетным и дроновым обстрелам, но сегодня ночью снова было неспокойно, прилетело что-то во Львов, в Львовской области были взрывы.