Ликвидирован в собственном доме. Журналист Цаплиенко сообщил детали убийства нардепа-предателя Ковалева

29 августа, 01:29
Поделиться:
Алексей Ковалев сотрудничал с оккупантами (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Алексей Ковалев сотрудничал с оккупантами (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что депутат-предатель от Слуги народа Алексей Ковалев был убит в собственном доме.

Он отметил, что Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Его жена с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.

«У его дома очень много оккупационных „полицейских“. Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от Слуги народа и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставки своей продукции в Россию через Крым», — сообщил Цаплиенко.

Видео дня

Читайте также:

Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев / Facebook) У нардепа-коллаборанта Ковалева могут забрать мандат через суд — Корниенко

Ранее советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил об убийстве нардепа-предателя от Слуги народа Алексея Ковалева. По его данным, предателя ликвидировали в Железном Порту.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/GijEer0jFWE
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Андрей Цаплиенко Херсонская область Война в Украине Война России против Украины Алексей Ковалев

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X