Ликвидирован в собственном доме. Журналист Цаплиенко сообщил детали убийства нардепа-предателя Ковалева 29 августа, 01:29 Алексей Ковалев сотрудничал с оккупантами (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что депутат-предатель от Слуги народа Алексей Ковалев был убит в собственном доме.



Он отметил, что Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Его жена с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.

«У его дома очень много оккупационных „полицейских“. Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от Слуги народа и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставки своей продукции в Россию через Крым», — сообщил Цаплиенко.

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Ранее советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил об убийстве нардепа-предателя от Слуги народа Алексея Ковалева. По его данным, предателя ликвидировали в Железном Порту.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

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