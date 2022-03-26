От обстрела оккупантов получил ранение журналист ТСН Цаплиенко 26 марта, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Цаплиенко выполнял редакционное задание (Фото:facebook.com/media.1plus1)

Вечером 25 марта, во время выполнения редакционного задания в Черниговской области, фиксируя проведение гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей, оккупантами была обстреляна колонна с гражданским населением, в которой находились иностранные журналисты из англоязычного канала TRT World (Турция) и специальный корреспондент ТСН, заслуженный журналист Украины Андрей Цаплиенко.

Об этом говорится в заявлении 1+1 media.



Последствия вражеского обстрела по состоянию на данный момент уточняются, есть раненые.

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«Это произошло сегодня, 25 марта, около 16:50 при обстреле гуманитарного коридора в Чернигов. Там находились гражданские люди и автомобили, которые ждали разрешения, чтобы переправиться в Чернигов или забрать своих родных оттуда. После того, как беспилотник зафиксировал скопление людей, через 15 минут начался обстрел. Сначала начали стрелять из смерча, затем из артиллерии калибром 122 мм, затем подключился миномет и на финальном этапе – танк. Все это длилось не менее 1,5 часов. Вместе со мной была съемочная группа англоязычного канала TRT World. Несмотря на то, что коллеги опытные военные журналисты, они были шокированы, ведь впервые оказались под таким мощным артиллерийским обстрелом. Так же, как шокированы жестокостью русских военных по отношению к мирному населению. Сейчас я нахожусь под капельницей в надежных руках. Врачи сказали, что рана в 5 баллов. Это значит, что все будет нормально и мне очень повезло», – рассказывает Цаплиенко.

В то же время, более недели назад съемочная группа ТСН попала под артиллерийскую атаку российских войск в Киевской области.

1+1 media призывает международное сообщество не молчать о преступных действиях военных РФ.