Кто не проходит БОВП: полный список исключений по закону

С 1 сентября 2025 года в вузах в Украине стартует процесс базовой общей военной подготовки призывников (БОВП). NV разобрался, кому нужно ее проходить и есть ли исключения.

БОВП — кто может ее не проходить

Базовая общевойсковая подготовка включается в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

БЗВП в учреждениях высшего образования всех форм собственности проводится с гражданами Украины мужского пола (женского пола — добровольно), объясняет юрист Андрей Топчий.

От прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые проходили военную службу.

При этом, базовая военная подготовка в вузах является формой подготовки граждан к военной службе. Действующее законодательство, в частности Положение О военно-врачебной экспертизе (утвержденное Приказом МОУ № 402, с последними изменениями) не предусматривает прохождения ВВК для того, чтобы пройти такую подготовку. При этом, если лицо не попадаете под вышеупомянутые исключения, то имеет обязанность пройти базовую военную подготовку в рамках учебного плана.

Является ли БЗВП отсрочкой от мобилизации

Как пишет эксперт, БЗВП — это по сути часть обучения в ВУЗе, часть образовательной программы. Поэтому отсрочки для такой программы не предусмотрено. Поэтому, военнообязанный получит отсрочку по п. 9 ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации от мобилизации. Но это не означает, что лицо лишено обязанности как по прохождению базовой военной подготовки, так и по прохождению военно-врачебной комиссии.