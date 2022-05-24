СБУ задержала бывшего военного, который призывал Россию высадить десант и расстреливать пленных 24 мая, 14:23 Цей матеріал також доступний українською Бывший военный оправдывал вооруженную агрессию против Украины (Фото:СБУ в Киевской области)

Служба безопасности Украины задержала бывшего военного, который создал сеть антиукраинских информационных ресурсов. Общая аудитория их составляла более 150 тысяч пользователей.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Как сообщило управление СБУ в Киевской области, созданные сети пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов.

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Правоохранители обнаружили переписку злоумышленника с бывшими военнослужащими России, ныне проживающими на территории временно оккупированного Крыма. Предатель выражал поддержку российским оккупантам, призывал к уничтожению любой страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в Киеве, называл украинцев и американцев искусственными нациями.

Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал арестовать и расстреливать украинских пленных.

В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, с помощью которой осуществлялось администрирование ресурсов.

Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

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