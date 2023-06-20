СБУ разоблачила бывшего украинского пилота: он собирал данные об аэродромах ВСУ и предлагал военным летчикам перейти на сторону РФ 20 июня, 15:29 СБУ раскрыла деятельность бывшего украинского пилота, он оказался предателем (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила украинского пилота в отставке, который собирал разведданные об аэродромах ВСУ и персональные данные военных летчиков для России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался житель оккупированного Бердянска.

В начале полномасштабного вторжения РФ он дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка из России, с которым ранее учился в училище летчиков.

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Мужчина предложил российским оккупантам свою помощь в войне против Украины.

Предатель готовил списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ.

Россию интересовали специалисты, имеющие практический опыт управления самолетами MиГ-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.

Эти сведения агрессор планировал использовать для попыток вербовки украинских летчиков.

Для сбора персональных данных предатель обзванивал бывших сокурсников и «в темную» расспрашивал у них «нужную» информацию, включая дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на юге Украины.