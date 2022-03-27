В Черкассах задержали бывшего сотрудника МВД, прославлявшего «подвиги» российских пилотов

27 марта, 12:08
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Злоумышленник вел в соцсетях активную антиукраинскую деятельность (Фото:СБУ)

Злоумышленник вел в соцсетях активную антиукраинскую деятельность (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в Черкассах бывшего сотрудника МВД, который оказался сторонником российских оккупантов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Как рассказали в ведомстве, злоумышленник «вел активную антиукраинскую деятельность» и поддерживал в соцсетях вооруженную агрессию РФ.

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«Кроме этого, репостил материалы, где прославлял подвиг российского пилота, бомбившего украинские города и мирных жителей», — отметили в СБУ.

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В ходе обысков у задержанного изъяли компьютерную технику и телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Сейчас против него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников) УК Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Черкассы Российская пропаганда Война России против Украины

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