В Черкассах задержали бывшего сотрудника МВД, прославлявшего «подвиги» российских пилотов
Злоумышленник вел в соцсетях активную антиукраинскую деятельность (Фото:СБУ)
Правоохранители разоблачили в Черкассах бывшего сотрудника МВД, который оказался сторонником российских оккупантов.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Как рассказали в ведомстве, злоумышленник «вел активную антиукраинскую деятельность» и поддерживал в соцсетях вооруженную агрессию РФ.
«Кроме этого, репостил материалы, где прославлял подвиг российского пилота, бомбившего украинские города и мирных жителей», — отметили в СБУ.
В ходе обысков у задержанного изъяли компьютерную технику и телефон с доказательствами его преступной деятельности.
Сейчас против него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников) УК Украины.