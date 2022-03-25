Сдают местных жителей: экс-мэр Изюма и двое депутатов горсовета перешли на сторону РФ — ГБР

25 марта, 17:12
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Коллаборанты сливают врагу информацию о позициях ВСУ и участниках теробороны (Фото:city-izyum.pp.ua)

Коллаборанты сливают врагу информацию о позициях ВСУ и участниках теробороны (Фото:city-izyum.pp.ua)

Правоохранители уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами экс-мэра Изюма Харьковской области.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Госбюро расследований.

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Кроме экс-мэра, коллаборантами оказались также двое депутатов местного горсовета и бывший сотрудник полиции.

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Теперь они сливают врагу информацию о позициях ВСУ, а также сведения о местных активистах, предпринимателях, участниках территориальной обороны и членов их семей.

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Кроме того, злоумышленники распространяют среди жителей города пропагандистские фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева и Харькова, призывая их сотрудничать с оккупантами.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Государственная измена Коллаборант Война России против Украины

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