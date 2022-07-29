«Люди важнее железа». Экс-командующий ССО Галаган обратился к сослуживцам с прощальным словом 29 июля, 16:25 Григорий Галаган призвал чтить память погибших украинских защитников и заботиться об их родных (Фото:novynarnia.com)

Ушедший в отставку с поста командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган обратился к сослуживцам с прощальным словом.

Соответствующий пост был обнародован 29 июля, в День ССО, на их странице в Facebook.

В нем он выразил свою благодарность «каждому, кто честно и самоотверженно выполнял и продолжает выполнять свои обязанности», и отметил, что, хоть и покидает должность, но не бросает «боевое братство, которому отдал всю свою жизнь».



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«Вместе с вами нам удалось многое. Мы продолжили дело развития украинских ССО, сделали так, чтобы о наших воинах и их достижениях узнал весь мир… Без промедлений ССО Украины как единый организм включились в отпор вражеским войскам. С первых дней вторжения наши воины проводят успешные, рискованные, часто дерзкие операции, нанося противнику невосполнимые потери. В этом заслуга каждого, для кого была честь быть командиром… Вместе с вами мы сопротивлялись трудностям. Несмотря на все препятствия, продолжали выполнять непростую, но важную работу», — подчеркнул экс-командующий.

Кроме того, он призвал продолжать чтить память украинских защитников, которые «заслужили вечное уважение, отдав за свой народ самое ценное, что может быть — жизнь», и заботиться об их родных.

«Люди важнее железа — это правило для воинов ССО было главным и должно оставаться незыблемым всегда… Уважаемые собратья! Вместе с остальными украинскими защитниками вы сделали то, что казалось невозможным для остального мира и не только устояли перед российским нашествием, но и дали мощный отпор враждебным силам. Продолжайте уничтожать врага так, как вы умеете. Берегите себя и Украину!», — призвал Галаган.

О его увольнении с занимаемой должности стало известно 25 июля. Новым командующим ССО стал боевой генерал Виктор Хоренко.

В свою очередь Галаган был назначен первым замруководителя Центра спецопераций А Службы безопасности Украины.

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