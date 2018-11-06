Бывший штаб Партии регионов в Киеве снова станет кинотеатром

Кинотеатр Зоряный откроет двери для зрителей в 2019 году

В Киеве на Печерске возобновят работу кинотеатра Зоряный, в котором находился штаб Партии регионов.

Об этом сообщили в Печерской районной государственной администрации.

По словам председателя райгосадминистрации Сергея Мартынчука, после реконструкции на базе кинотеатра будет создан Центр киноискусства Зоряный, который будет включать четыре современных кинозала.

Кроме того, власти планируют проводить культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы на территории Зоряного. Возле кинотеатра будет возобновлена ​​работа фонтана.

Ожидается, что обновленный кинотеатр Зоряный примет первых зрителей в 2019 году. Презентация проекта в ближайшее время будет представлена ​​общественности.

Кинотеатр площадью 4284,2 кв. м. оказался в частной собственности в 2003 году. В мае 2018 года Киевский городской совет решил начать процесс возвращения кинотеатра Зоряный в коммунальную собственность.