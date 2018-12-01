Бывший прокурор Крыма проиграл суд ГПУ за внесение в список предателей Сегодня, 16:48 17 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Лисовый судился с ГПУ и проиграл Фото: ГПУ

Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу бывшего прокурора АР Крым Дмитрия Лисового, который требовал от Генпрокуратуры опровергнуть подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает Украинская правда.

Бывший работник прокуратуры подал иск о защите чести и опровержения недостоверной информации против ГПУ в апреле 2016 года. Согласно иску, он требовал признать информацию о его виновности в госизмене недостоверной, обязать ГПУ опровергнуть эту информацию на телевидении и удалить фото и личные данные с сайта ГПУ.

Генпрокуратура в 2015 году внесла Дмитрия Лисового в список "144 прокуроров-предателей" и обнародовала их данные. По данным надзорного ведомства, 144 бывших работника прокуратуры АР Крым "вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу работника прокуратуры Украины, после аннексии РФ полуострова Крым перешли на службу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым и выполняют указания и распоряжения так называемых руководителей указанной прокуратуры".

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Им было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, то есть предоставление иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины). Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.