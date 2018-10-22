Бывший муж Подкопаевой пытался “заработать” на связях в РФ и рассказывал, как его завербовала ФСБ. Теперь он в СИЗО за госизмену

Тимофей Нагорный (в центре) рассказывал, что ФСБ завербовала его после задержания на Марше мира

8 октября стало известно, что бывший муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмен и продюсер Тимофей Нагорный, со 2 октября находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. 11 октября он вышел под залог в 528 600 гривен. Однако уже через полторы недели Нагорного повторно арестовали без права внесения залога, а СБУ представила доказательства его предполагаемого сотрудничества с ФСБ.

НВ рассказывает все подробности о деле о госизмене против Тимофея Нагорного.

Как стало известно о задержании Нагорного

О задержании Нагорного 8 октября сообщил на своей странице в Facebook его друг Данил Миро. По его словам, о задержании бизнесмена он узнал от его близких.

Затем представители предпринимателя подтвердили информацию о его задержании ТСН.

В тот же день задержание Тимофея Нагорного подтвердила СМИ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Еще один знакомый Нагорного Роман Реведжук на своей странице в Facebook опубликовал решение Печерского суда Киева об аресте Нагорного до 30 ноября с правом внесения залога в размере 528 600 грн. В решении суда говорится, что Нагорному запрещено общаться со "свидетелем Дашутиным".

Реведжук также сообщил, что Нагорного арестовали по обвинению в госизмене по факту общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным.

"Якобы зафиксирован разговор, в котором поставлены под сомнение национальные интересы Украины", - говорится в сообщении Реведжука.

Реведжук написал, что Алексей Дашутин в 2014 году был приговорен к четырем годам колонии общего режима в России "по факту махинаций, превышения полномочий и разворовывания имущества Минобороны РФ". Реведжук отмечает, что Дашутину "удалось избежать наказания".

Кроме того, Реведжук опубликовал видео, на котором зафиксировано, как Тимофей Нагорный в суде заявил, что не признает себя виновным в государственной измене.

"Я никогда и никем не был завербован ни на Марше мира. Я могу на полиграфе дать показания, что я никогда не сотрудничал ни со спецслужбами России, ни со спецслужбой любой мира", - сказал Нагорный.

Он также добавил, что "начали фабриковать это дело" после того, как две недели назад он объявил о своей политической активности.

"Дашутин Алексей появился в моей жизни еще год назад и пообещал помогать спортивной гимнастике. Я ему сделал встречу на олимпийской базе со спортсменами, с олимпийскими чемпионами, с тренерами. Он, оказывается, хотел, чтоб ему помогали, а не гимнастике. Ему был повод со мной познакомиться. Через год он приехал и сказал - я хочу помогать плаванию. Я ему сделал снова встречу с олимпийскими чемпионами по плаванию, с героем Украины Яной Клочковой", - уверял Нагорный.

Он также заявил, что Дашутин - подозреваемый в мошенничестве и "после его каких-то доказательств" предъявлять ему самому такие "серьезные обвинения" неадекватно.

Две апелляции и выход из СИЗО

После ареста Тимофея Нагорного апелляции подали как защита, так и прокуратура. Защита не стала разглашать содержание своей жалобы, а прокуратура оспаривала возможность залога.

10 октября заседание по рассмотрении апелляции перенесли с этого дня на 11 октября. Адвокат Екатерина Войтенко заявила, что причиной переноса заседания стало то, что судья не получил материалы из суда первой инстанции.

11 октября стало известно, что Тимофей Нагорный вышел из СИЗО. Сразу же после этого он записал видео с благодарностью "людям, которые собирали залог".

Он снова заявил, что не согласен с обвинением по ст.111 Уголовного кодекса Украины Государственная измена и "никогда не был завербован ни одной спецслужбой мира".

Нагорный заверил, что сотрудники СИЗО не применяли к нему "физических мер" и "вели себя подчеркнуто уважительно", хотя "при задержании были, конечно, проблемы с шейными позвонками".

Он сказал, что не оказывал сопротивления при задержании и позволил без санкции прокурора обыскать квартиру, в которой живет в Киеве.

Нагорный также вскользь описал суть обвинений.

"Они сказали, что я на Марше мира в 2014 году был звербованный. ... После этого Марша мира нас пригласили дать интервью на Красной площади, мы были задержаны. В Китай-городе, где отделение полиции, мы провели сутки, затем Тверской суд..", - сказал Нагорный.

Описывать в чем суть обвинений против него в мошенничестве он не стал.

Доказательства СБУ и повторный арест Нагорного

22 октября глава управления СБУ в Киевской области Олег Валендюк провел брифинг на котором представил доказательства против Тимофея Нагорного.

Валендюк рассказал, что в начале сентября 2018 года в СБУ обратился гражданин России, владелец ряда коммерческих структур, который временно находится в Украине и постоянно проживает в Канаде, с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

"Коммерсант сообщил, что во время нахождения в городе Киеве к нему поступило несколько предложений от посредников, которые представлялись высокопоставлеными чиновниками правоохранительных органов России. Двое российских граждан и гражданин Украины предложили свои услуги по решению вопросов по закрытию уголовного производства против него и его родителей на территории РФ и необъявлении его в розыск по линии Интерпола", - заявил Валендюк.

Факт поступления этих предложений был подтвержден во время проведения негласных следственных действий. Один из граждан России предложил ему передать 1 млн 100 тысяч евро для высокопоставленных лиц в правоохранительных органах РФ, среди которых - министр внутренних дел РФ Колокольцев, его заместитель Романов, заместитель начальника следственного управления МВД РФ в Москве Агафьева.

В Киеве указанный российский бизнесмен встречался и с Тимофеем Нагорным, сообщил Валендюк.

"Последний также предложил свои услуги по посредничеству. По мошенническим мотивам Нагорный пообещал бизнесмену помочь с его проблемами с законом за вознаграждение в 1 млн евро. К решению вопроса он должен был привлечь генпрокурора России Юрия Чайку, воспользовавшись посредничеством сына экс-генпрокурора Украины Артема Пшонки", - заявил Валендюк. Он также продемонстрировал видео, на котором Нагорный ведет об этом переговоры.

Затем глава управления СБУ в Киевской области сообщил, что во время досудебного расследования СБУ получила сведения о вербовке Нагорного ФСБ. Аудиозапись того, как Нагорный рассказывает о своей вербовке ФСБ после Марша мира неназванному российскому бизнесмену, также была продемонстрирована на брифинге.

Кроме того, как его завербовали, Нагорный на аудиозаписи, представленной СБУ, рассказывает, что его задачей было создать в Украине политсилу, которая бы действовала в интересах России.

Представлена также видеозапись, на которой Нагорный говорит, что Россия будет его финансировать через Азарова или Клюева. Затем они с бизнесменом снова обсуждают взятку за "решение" проблем с законом.

На последнем видео, показанном СБУ, зафиксирована передача денег.

По словам Валендюка, были арестованы все трое подозреваемых. Россиянам инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах, одного из россиян служба внешней разведки подозревает также в шпионаже.

Нагорного подозревают в государственной измене и мошенничестве.

Валендюк не стал комментировать, причастен ли Алексей Дашутин к делу.

22 октября Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу прокуратуры и арестовал Тимофея Нагорного без права внесения залога.

НВ