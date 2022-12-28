Первый приговор за нарушение законов и обычаев войны вынесли бывшим сотрудникам крымского СБУ

28 декабря, 13:43
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Злоумышленников заочно приговорили к 9 и 10 годам за пытки активиста (Фото:Прокуратура)

Злоумышленников заочно приговорили к 9 и 10 годам за пытки активиста (Фото:Прокуратура)

Двух бывших сотрудников крымского управления СБУ заочно приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы за похищение и пытки активиста Евромайдана Александра Костенко.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры полуострова.

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По словам ее главы Игоря Поночевного, это первый приговор, вынесенный украинским судом по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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После захвата Россией Крыма в 2014 году указанные сотрудники украинской спецслужбы пошли на сотрудничать с оккупантами, согласившись перейти на службу в ФСБ.

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В начале 2015 года они незаконно задержали Костенко, после чего применяли в отношении него угрозы и физическое насилие, используя при этом электрический ток.

Такими образом предатели пытались получить признание в преступлении, которое активист не совершал, а именно в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения Беркут в Киеве во время Революции Достоинства.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Приговор Война России против Украины

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