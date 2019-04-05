Бывшему мужу Подкопаевой продлили меру пресечения в деле о госизмене 5 апреля, 16:44 420 Цей матеріал також доступний українською Данил Миро Нагорного оставили под стражей Данил Миро

Суд принял решение продлить до 3 мая меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают Украинские новости.

Нагорного подозревают в государственной измене.

"Продлили содержание под стражей до 03.05.2019", - сообщила она.

Решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен, продюсер и бывший муж гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный находится в следственном изоляторе. Позже в СБУ подтвердили задержание Нагорного.

Бизнесмена обвиняют в государственной измене. Нагорного арестовали по факту общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным. Сам Нагорный отрицает обвинения в сотрудничестве со спецслужбами РФ или спецслужбами других стран.