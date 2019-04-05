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Бывшему мужу Подкопаевой продлили меру пресечения в деле о госизмене

5 апреля, 16:44
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Бывшему мужу Подкопаевой продлили меру пресечения в деле о госизмене - фото

Данил Миро

Нагорного оставили под стражей

Суд принял решение продлить до 3 мая меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают Украинские новости

Нагорного подозревают в государственной измене.

"Продлили содержание под стражей до 03.05.2019", - сообщила она.

Решение было принято по ходатайству прокуратуры.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен, продюсер и бывший муж гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный находится в следственном изоляторе. Позже в СБУ подтвердили задержание Нагорного.

Бизнесмена обвиняют в государственной измене. Нагорного арестовали по факту общения с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным. Сам Нагорный отрицает обвинения в сотрудничестве со спецслужбами РФ или спецслужбами других стран.

Теги:   Государственная измена Мера пресечения Прокуратура Киева Тимофей Нагорный

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