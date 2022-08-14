«Перешел на сторону оккупантов». Бывшему мэру Купянска сообщили о подозрении 14 августа, 17:24 Мэр Купянска с 2010 по 2015 год Владимир Демченко (Фото:Офис Генерального прокурора via Telegram)

Экс-меру Купянска Харьковской области Владимиру Демченко заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, бывший мэром Купянска с 2010 по 2015 год, добровольно перешел на сторону оккупантов.



Он согласился занять должность так называемого «председателя» оккупированной Петропавловской объединенной территориальной громады Купянского района Харьковской области, сформированной россиянами.



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27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил о переходе города под контроль российской армии и возобновлении работы детских садов, школ и других заведений.



СБУ зарегистрировала в отношении мэра Купянска Геннадия Мацегоры уголовное производство по статье Государственная измена.



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