Экс-командующему Черноморским флотом РФ сообщили о подозрении, он организовал удар Калибрами по Виннице 12 июля, 15:58 Последствия ракетного удара РФ по Виннице почти год назад (Фото:ГСЧС)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-командующему Черноморским флотом РФ Игорю Осипову, который организовал ракетный удар по Виннице 14 июля прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тогда по его приказу войска РФ нанесли удар Калибрами с российского боевого надводного корабля, базировавшегося вблизи мыса Фиолент.

Видео дня

На основании собранных доказательств Осипову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование продолжается.

В СБУ напомнили, что в начале этого года ему сообщали о подозрении за организацию систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Фигурант уже был сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 ( планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

14 июля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время было много людей.

Российские оккупанты использовали для удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, ударов было три.



Число жертв удара по центру Винницы достигло 29 человек, среди погибших — трое детей. 154 человека получили ранения. Также были повреждены 35 жилых домов и около 70 авто.

В августе прошлого года на фоне череды военных провалов российских войск в Украине кремлевский режим решил сменить командующего Черноморским флотом РФ Осипова. Это произошло, в частности, из-за уничтожения российского военного аэродрома в Новофедоровке вместе с самолетами и частью личного состава.