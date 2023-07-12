Экс-командующему Черноморским флотом РФ сообщили о подозрении, он организовал удар Калибрами по Виннице
Последствия ракетного удара РФ по Виннице почти год назад (Фото:ГСЧС)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-командующему Черноморским флотом РФ Игорю Осипову, который организовал ракетный удар по Виннице 14 июля прошлого года.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, тогда по его приказу войска РФ нанесли удар Калибрами с российского боевого надводного корабля, базировавшегося вблизи мыса Фиолент.
На основании собранных доказательств Осипову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Досудебное расследование продолжается.
В СБУ напомнили, что в начале этого года ему сообщали о подозрении за организацию систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.
Фигурант уже был сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
14 июля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время было много людей.
Российские оккупанты использовали для удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, ударов было три.
Число жертв удара по центру Винницы достигло 29 человек, среди погибших — трое детей. 154 человека получили ранения. Также были повреждены 35 жилых домов и около 70 авто.
В августе прошлого года на фоне череды военных провалов российских войск в Украине кремлевский режим решил сменить командующего Черноморским флотом РФ Осипова. Это произошло, в частности, из-за уничтожения российского военного аэродрома в Новофедоровке вместе с самолетами и частью личного состава.