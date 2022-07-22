Бывшему командиру корвета Тернополь, перешедшему на сторону РФ, сообщили о подозрении в госизмене 22 июля, 16:04 Максим Емельяненко оказался единственным членом экипажа Тернополя, предавшим Украину (Фото:ГБР)

Госбюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру корвета Тернополь ВМС Украины Максиму Емельяненко.

Как сообщается, во время захвата в 2014 году Крыма войсками РФ капитан третьего ранга перешел на сторону захватчиков.

При этом Емельяненко оказался единственным членом экипажа Тернополя, присягнувшим на верность оккупантам.

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Фото: ГБР

Кроме того, в настоящее время Емельяненко воюет против Украины в составе ВС РФ на сторожевом корабле Ладный в должности помощника командира.

Злоумышленник объявлен в розыск.

Инфографика: НВ

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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