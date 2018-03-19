Бывшего инспектора ГАИ приговорили к двум годам условно за смертельный наезд на пешеходов во Львове

Галицкий районный суд Львова приговорил экс-инспектора ГАИ Виктора Макаришина, который в июне 2017 года совершил смертельный наезд на пешеходов возле церкви в центре Львова, к условному наказанию на два года.

Как сообщает Zaxid.net, 49-летнего мужчину обязали уплатить 250 тыс. грн пострадавшей женщине и на год лишили права управлять транспортным средством.

Экс-инспектору ГАИ грозило заключение до четырех лет, однако суд учел чистосердечное признание обвиняемого в содеянном и то, что он "принимает участие в благотворительной и волонтерской деятельности" и имеет длительный безаварийный водительский стаж.

Согласно решению суда, мужчина въехал в толпу людей из-за потери контроля над своим автомобилем "без причин технического характера".

Напомним, что летом 2017 года экс-инспектор ГАИ Виктор Макаришин на только что приобретенной Toyota Land Cruiser выехал на пешеходную зону и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на площади перед церковью Святого Андрея во Львове. В результате ДТП одна женщина погибла на месте, еще одна женщина получила телесные повреждения средней тяжести.