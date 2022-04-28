Бывшего украинского военного, перешедшего на сторону РФ, приговорили к 15 годам 28 апреля, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленника признали виновным в дезертирстве и госизмене (Фото:Офис генпрокурора)

Украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ, который после захвата РФ Крыма решил перейти на сторону врага.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

В 2014 году злоумышленник отказался выполнять приказ о передислокации с территории временно оккупированного полуострова и перешел на службу в ВС РФ, а уже в 2022-м участвовал в полномасштабном вторжении российских войск.

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Во время боя в районе Новой Каховки в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады уроженец Днепропетровской области был захвачен в плен украинскими десантниками.

Решением суда он был признан виновным по ст. 408 (дезертирство) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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